Χιμένεθ: Θα ήταν άδικο να μην κερδίζαμε σήμερα

Ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα εμφανίστηκε ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το τέλος της αναμέτρησης του Άρη με την ΑΕΛ για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος τονίζοντας ότι θα ήταν άδικο η ομάδα να μην έπαιρνε τη νίκη.

«Η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 1-0 η ομάδα μου έκανε το καλύτερο της παιχνίδι από τότε που ήρθαμε, μετά το γκολ χαλαρώσαμε και μας δυσκόλεψε ότι όταν έμεινε η ΑΕΛ με παίκτη λιγότερο γύρισε πίσω σχεδόν όλοι. Εκεί χρειαζόμαστε παίκτες που ξέρουν να ανοίγουν χώρους όπως ο Πέρεθ.

Η ΑΕΛ αισθάνθηκε άνετα αμυνόμενη και έβγαλε αντεπιθέσεις. Η ισοφάριση που φάνηκε μια τρέλα. Θα ήταν άδικο να μην έχουμε κερδίσει σήμερα. Παίξαμε καλά αλλά χρειαζόμαστε ποδοσφαιριστές που θα μας δώσουν γκολ.

Είναι εύκολο να μιλάμε για νούμερα αλλά για εμάς είναι δύσκολο να μπορέσουμε να βγάλουμε ομάδα με αυτές τις συνθήκες. Κοιτούσαμε τους παίκτες που είχαμε στον πάγκο και ήταν δύσκολο να δούμε ποιος θα μπει».

Πηγή: metrosport.gr