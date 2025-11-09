MENOY

Χιμένεθ: Θα γίνουν αλλαγές τον Ιανουάριο, θέλουμε να φτάσουμε ψηλά

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Δρομολογούνται αλλαγές τον Ιανουάριο στον Άρη, όπως ανέφερε ο προπονητής του, Μανόλο Χιμένεθ, στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση με τον Αστέρα στο Κλεάνθης Βικελίδης το οποίο έληξε ισόπαλο δίχως τέρματα, με τους κιτρινόμαυρους να μένουν για ένα ακόμα παιχνίδι μακριά από τη νίκη.

Όλα όσα ανέφερε ο Ισπανός τεχνικός για την ισοπαλία με τον Αστέρα:

Για το παιχνίδι:

“Η αλήθεια είναι πως μια ώρα με παίκτη λιγότερο είναι πολύ δύσκολη, ο Αστέρας είχε τις ευκαιρίες του με επιπλέον παίκτη. Θα μπορούσαμε να μπούμε καλύτερα στο παιχνίδι και απ’ ότι είδατε δεν κρατήσαμε στον πάγκο κανέναν πδοοσφαιριστή, μπήκαν όλοι όσους μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Θέλω να παίξουμε ποιοτικό ποδόσφαιρο. Να δείξουμε ποιότητα και στις δύο περιοχές του γηπέδου. Αυτό είναι που κάνει την διαφορά στις ομάδες. “

Για τα γεγονότα που επηρεάζουν την ομάδα:

“Τα πάντα επηρεάζουν, δεν είμαι από τους ανθρώπους που βάζουν δικαιολογίες, παρόλο που έχουμε πολλούς τραυματισμούς όμως σήμερα θα ήθελα να πω πως η αλλαγή που έγινε στον χλοοτάπητα του γηπέδου έβαλε σε κίνδυνο τους ποδοσφαιριστές, που γλιστρούσαν. Αλλά δεν θέλω να το εκλάβετε ως δικαιολογία, αλλά ως έναν παράγοντα που μας δυσκόλεψε σήμερα. “

Για το θέμα της δημιουργίας:

“Στο συγκεκριμένο παιχνίδι αργήσαμε να μπούμε και μας δυσκόλεψε η αποβολή, θεωρώ πως οι παίκτες μου όμως πίεσαν και έτρεξαν μετά από αυτό. Σε όλη την φάση του παιχνιδιού κάναμε καλά πράγματα, φτάναμε στην περιοχή, όμως δεν μπορούμε να σκοράρουμε. Έχουμε φιλοδοξίες και θέλουμε να φτάσουμε ψηλά, να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος όμως θα πρέπει να γινουν αλλαγές τότε. Η επιτυχία δεν έρχεται μόνο αν το θέλεις αλλά είναι συνέπεια πολλών παραγόντων”

Μανόλο Χιμένεθ

