Χιμένεθ: Ο Άρης άξιζε ένα καλύτερο αποτέλεσμα – Κρατάω ότι είμαστε ανταγωνιστικοί

Ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του αλλά απογοητευμένος από το αποτέλεσμα εμφανίστηκε ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το τέλος της αναμέτρησης του Άρη με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

«Ο Άρης άξιζε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, ξέρει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Σε αντίθεση με εμάς. Παρά τα προβλήματα τραυματισμών είμαστε ανταγωνιστικοί, αυτό θα κρατήσω».

Πηγή: metrosport.gr