Χιμένεθ: “Η ΑΕΚ είναι ίσως η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, το γήπεδό τους είναι καζάνι” λέει ο πρώην προπονητής του Άρη

THESTIVAL TEAM

Το εγκώμιο της ΑΕΚ έπλεξε ο πρώην προπονητής του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ, σε συνέντευξη που παραχώρησε ενόψει της αναμέτρησης της Ένωσης με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, για την προημιτελική φάση του Conference League.

Ο έμπειρος προπονητής υποστήριξε ότι οι «κιτρινόμαυροι» είναι, ίσως, η μεγαλύτερη ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή, ενώ παράλληλα ανέλυσε το στυλ παιχνιδιού της, αλλά και της προσεχούς αντιπάλου της, της Ράγιο, την οποία και χαρακτήρισε ως ομάδα «ισχυρή και επικίνδυνη».

«Η ΑΕΚ είναι ίσως η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τα αθλητικά επιτεύγματα. Δεν φείδονται μεταγραφών και πληρώνουν απίστευτους μισθούς. Είναι μια ομάδα που προσπαθεί να συνδέεται πολύ μέσα από τον άξονα. Το γήπεδό τους είναι καζάνι. Η Ράγιο θα πρέπει να αποφύγει να παίξει από τη μεσαία γραμμή», ενώ στη συνέχεια αναγνώρισε την πορεία της ομάδας της Μαδρίτης:

«Η Ράγιο κάνει μια εξαιρετική σεζόν, είναι πολύ αξιέπαινη. Είναι ισχυρή και επικίνδυνη εντός έδρας», πρόσθεσε ο Χιμένεθ που μίλησε και για τη σημασία της ανάλυσης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο: «Έχουμε τόση πληροφορία που φαίνεται πως γνωρίζουμε τέλεια τους αντιπάλους μας. Ωστόσο η ποιότητα των παικτών κάνει στο τέλος τη διαφορά».

Τέλος, όσο για τα σενάρια επιστροφής του στη Σεβίλλη, απάντησε λιτά: «Φήμες, φήμες».

