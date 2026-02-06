Χιμένεθ για ΠΑΟΚ: Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τη δουλειά μας

Ο Μανόλο Χιμένεθ στάθηκε στα θετικά στοιχεία του Άρη στη νίκη επί του Παναιτωλικού, επισημαίνοντας πόσο σημαντική ήταν για την ψυχολογία και τη συνοχή της ομάδας.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως τέτοια αποτελέσματα δείχνουν τις δυνατότητες της ομάδας, ενώ υπογράμμισε ότι το επόμενο μεγάλο ζητούμενο είναι οι «κιτρινόμαυροι» να κρατήσουν υψηλό επίπεδο απόδοσης μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ζητώντας μυαλό, καρδιά και ένταση στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη NOVA:

Για τη νίκη στο παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό: «Όταν κερδίζεις, είναι πάντα καλό! Έφερε πολλά θετικά στοιχεία στην ομάδα η προηγούμενη νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό. Ωστόσο, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι πρέπει να πετύχουμε τον μέγιστο αριθμό νικών ως το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος. Θέλουμε να πάρουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε, για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας».

Για τις πολλές τελικές στο Αγρίνιο, αλλά το μόλις ένα τέρμα: «Η διαφορά στα παιχνίδια γίνεται μέσα στις περιοχές! Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην δεχόμαστε γκολ στη δική μας περιοχή και να είμαστε έξυπνοι, ώστε να πετυχαίνουμε στην αντίπαλη περιοχή. Ακόμη πιο σημαντικό, όμως, ανεξαρτήτως της διαφοράς ποιότητας που μπορεί να έχουμε με οποιονδήποτε αντίπαλο, είναι η ένταση στο παιχνίδι μας. Δεν εννοώ μόνο στον τρόπο που αμυνόμαστε, αλλά και στον τρόπο που κάνουμε επίθεση. Ένταση πρέπει να έχουμε και στα τελειώματα των φάσεων.

Για παράδειγμα, πολλοί μιλούν για τα δύο πέναλτι που παραχωρήσαμε στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Ο αντίπαλος σε εκείνο το παιχνίδι έβαλε το πρώτο γκολ λόγω της ποιότητας του Μπακασέτα. Εμείς, όμως, χάσαμε τρεις καθαρές ευκαιρίες για γκολ. Μπορεί να κάνουμε λάθη στην άμυνα, ωστόσο, αν κάνουμε γκολ στην επίθεση, βελτιώνεται η εικόνα μας και στην άμυνα. Δυστυχώς, όταν γίνονται λάθη στην άμυνα, όλοι επικεντρώνονται σε αυτά και στο ποιος έφταιξε και κανείς δεν θυμάται τις χαμένες ευκαιρίες στην επίθεση. Το ποδόσφαιρο είναι μια ισορροπία μεταξύ άμυνας κι επίθεσης».

Για τις αλλαγές στο ρόστερ του Άρη: «Αναζητήσαμε στην αγορά τις καλύτερες δυνατές μεταγραφικές κινήσεις, εντός του οικονομικού πλαισίου που μπορεί η ομάδα. Εγώ λέω τη γνώμη μου στο αγωνιστικό κομμάτι. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν κι άλλες ισορροπίες, όχι μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο. Ο Μόντσου ήταν ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για την ομάδα μας. Κατανοώ την απόφαση του συλλόγου να παραχωρηθεί ο παίκτης και θεωρώ ότι πήραμε την καλύτερη δυνατή απόφαση για εμάς. Ο Μόντσου πρόσφερε στο παιχνίδι της ομάδας από τις οδηγίες που έδινα στα αποδυτήρια μέχρι και τον αγωνιστικό χώρο. Επιπλέον, δεν έχασε κάποιο παιχνίδι λόγω τραυματισμού. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να εντάξουμε τους καινούργιους παίκτες στο παιχνίδι μας, κατανοώντας τον τρόπο που αγωνιζόμαστε».

Για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ: «Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι! Δεν υπάρχει δικαιολογία να μην είμαστε έτοιμοι. Είναι περιστασιακό, αν κάποιος παίκτης φύγει ή έρθει ή τραυματιστεί. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τη δουλειά μας και δεν υπάρχει δικαιολογία να συμβεί το αντίθετο. Πρέπει να βγούμε στο γήπεδο και να αντιμετωπίσουμε αυτό το ντέρμπι με μυαλό, με καρδιά και με ένταση.

Πρέπει να δώσουμε το 100% του εαυτού μας από την αρχή του αγώνα και να είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι, γνωρίζοντας ότι έχουμε απέναντί μας μια πολύ καλή ομάδα, η οποία στο επιθετικό της παιχνίδι είναι πολύ επικίνδυνη».