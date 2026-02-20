MENOY

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Φίνλεϊ Μέλβιλ Άιβς – Έχασε τις αισθήσεις του μετά την πτώση

Φωτογραφία: Twitter
THESTIVAL TEAM

Σκηνές απόλυτης αγωνίας εκτυλίχθηκαν την Παρασκευή στο Livigno Snow Park, κατά τη διάρκεια των προκριματικών του ελεύθερου στυλ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα.

Το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, ο Νεοζηλανδός Φίνλεϊ Μέλβιλ Άιβς, υπέστη μια τρομακτική πτώση που «πάγωσε» το κοινό και τους συναθλητές του.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης προσπάθειάς του, ο 19χρονος αθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, έχασε τον έλεγχο σε ένα από τα εντυπωσιακά του άλματα. Η προσγείωσή του ήταν εξαιρετικά βίαιη, καθώς χτύπησε με δύναμη στο χιόνι με το ύψος του αυχένα.

Αμέσως μετά την πρόσκρουση, ο νεαρός σκιέρ φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις του, μένοντας εντελώς ακίνητος στο χιόνι.

Η εγκατάσταση βυθίστηκε στη σιωπή. Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε αμέσως στο σημείο, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες. Μετά από έξι με επτά ατελείωτα λεπτά αγωνίας, ο αθλητής τοποθετήθηκε με απόλυτη προσοχή σε φορείο και αποχώρησε από την πίστα. Οι θεατές τον καταχειροκρότησαν, αν και η εικόνα του ακίνητου σώματός του προκαλούσε έντονη ανησυχία.

Ευτυχώς, τα νεότερα από την ιατρική ομάδα έφεραν ανακούφιση. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της νεοζηλανδικής αποστολής στο μέσο Stuff.co.nz, ο άτυχος σκιέρ ανέκτησε τις αισθήσεις του.

«Η κατάστασή του είναι σταθερή και θετική», ανέφερε χαρακτηριστικά η ενημέρωση, τονίζοντας πως ο 19χρονος λαμβάνει πλέον την απαραίτητη νοσοκομειακή φροντίδα.

Το ατύχημα αυτό στερεί από τους Αγώνες έναν από τους μεγάλους τους πρωταγωνιστές. Ο Φίνλεϊ Μέλβιλ Άιβς είχε στεφθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής το 2025 και, έχοντας ήδη δύο νίκες στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, θεωρούνταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού Ολυμπιακού μεταλλίου στην Ιταλία.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

