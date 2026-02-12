MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η σειρά των Νεφέλη Τίτα και Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου

|
THESTIVAL TEAM

Οι συμμετοχές των αθλητών/αθλητριών μας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026 συνεχίζονται την Πέμπτη, με την προσοχή να στρέφεται στο “Tesero Cross Country Skiing Stadium”.

Μετά τον Απόστολο Αγγέλη, στη… μάχη μπαίνουν η Νεφέλη Τίτα (η σημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026) και η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου. Οι δυο αθλήτριες θα πάρουν μέρος στους δρόμους αντοχής, στο αγώνισμα των 10 χλμ. Ελεύθερη Τεχνική.

Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι να ξεκινήσουν στις 14:00 και θα μεταδοθούν από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Κυρ. Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός σήμερα απέδειξε ότι εκτός από ανιστόρητος είναι και επικίνδυνος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Φυσιολογικοί οι τραυματισμοί, όταν έρθει η ώρα θα δούμε τον τελικό Κυπέλλου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 7 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 12 Φεβρουαρίου

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 20 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Τσεχία: Συμμορία διακινούσε κοκαΐνη σε άλλες χώρες κρύβοντάς την μέσα σε τούρτες – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Μαρία Σάκκαρη: Στα προημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα, 2-0 την Γκρατσέβα