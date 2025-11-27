Χατζόπουλος: Όλα αυτά τα χρόνια μόνο σπαθιά δεν έχω καταπιεί – Η ΚΑΕ θα ξεχρεώσει έως τις 15 Ιανουαρίου από τη νέα διοίκηση

Ο Θανάσης Χατζόπουλος, πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρέθεσε τη δική του δήλωση στο «Παλατάκι» μετά την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ περνάει σε νέα εποχή, με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη να αναλαμβάνει πλέον τα ηνία, κατέχοντας το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της εταιρείας και ο Θανάσης Χατζόπουλος είπε το δικό του «αντίο», ενθυμούμενος όλα όσα έγιναν στα χρόνια διοίκησής του, ενώ δεν παρέλειψε να δώσει τη δική του συμβουλή προς τον κ. Μυστακίδη.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Πριν 5,5 χρόνια έλαβα ένα τηλεφώνημα για να συμμετάσχω στα κοινά του ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ δημόσια τον κ. Κατσαρή για αυτό και αποφάσισα τότε να αναλάβω την ομάδα. Όταν ανέλαβα, με είπαν τρελό και ότι θα αυτοκτονήσω. Είχαμε βρει το απόλυτο χάος. Ήταν μέρες που εύχομαι να μην τις ξαναζήσει κανείς. Απλήρωτοι οι πάντες, όλοι να ζητάνε, ένας πραγματικός εφιάλτης. Είπα ότι θα μπω να προσπαθήσω, να σώσω ότι σώζεται.

Μετά από 5,5 χρόνια παραδίδω την ομάδα όπως υποσχέθηκα την πρώτη μέρα. Η ομάδα βρίσκεται στην 3η θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι σαν να είναι 1η, και επίσης 1η στον όμιλό της και στους 16 του FEC. Έχει έρθει νέος ιδιοκτήτης και μέχρι τις 15 Ιανουαρίου θα ξεχρεώσει το υπόλοιπο των χρεών. Και ο ΠΑΟΚ δε θα έχει να φοβηθεί τίποτα με έναν ισχυρότατο ιδιοκτήτη και να δούμε τον ΠΑΟΚ πολύ ψηλά.

Φεύγω με πολύ ήσυχη τη συνείδησή μου. Κάναμε αυτό που υποσχεθήκαμε, μειώσαμε τα χρέη, ήρθε ο κόσμος, πήγαμε σε ευρωπαϊκό τελικό. Μόνο σπαθιά δεν έχω καταπιεί, αλλά αν χρειαζόταν θα έκανα και αυτό. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τον κόσμο, παίκτες, προπονητές και να σταθώ και κυρίως στην ομάδα που δουλέψαμε αυτά τα χρόνια μαζί. Θα τους αναφέρω έναν-έναν ονομαστικά γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποιοι αγωνίζονται κάθε μέρα και δίνουν το είναι τους για την ομάδα. Αρβανιτίδης Πολύκαρπος, Μανώλης Σουανίδης, Ιωσήφ Γαβριηλίδης, Βαλιάνος Μανώλης, Παναγιώτης Βασιλείου, Παντελής Μπούτσκος, Μπάμπης Καραϊσκός. Οι δύο τελευταίοι όσο μπάσκετ ξέρουν αυτοί δεν ξέρει όλη η Ελλάδα. Στηρίξτε τους. Ο Μαρίνος Καρβουνάρης, η Νάντια Κλαδά, Σωτήρης Σαρίδης.

Δεν μπορώ να παραλείψω τον αρχηγό μας τον Βαγγέλη Μαργαρίτη και τον Μιχάλη τον Γιαννακίδη, που του… έκοψα το μπάσκετ. Και για την Ναστάζια δεν έχω λόγια. Και τον πιο επαγγελματία στο γραφείο Τύπου, τον Παναγιώτη Χορόζογλου. Τα υπόλοιπα λόγια είναι περιττά. Ευχαριστώ πρώτα απ’ όλους τον Βασίλη τον Τριλυράκη, ήρθε και πάλεψε μαζί μου από την πρώτη μέρα. Τώρα μπορεί να… ξαναπάμε για ψάρεμα που το είχαμε αφήσει (σ.σ. γέλια).

Ευχαριστώ ξανά τον κόσμο για την στήριξη και φέτος σπάσαμε κάθε ρεκόρ διαρκείας και δημιουργούσαν αυτή τη μοναδική ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ και τους χορηγούς μας και πρώτα απ’ όλα τον Αντώνη τον Τσαλόπουλο, που έγινε και μέλος της διοίκησης. Πιστεύω στο μέλλον θα έρθουν περισσότεροι και μεγαλύτεροι χορηγοί. Εύχομαι στον νέο ιδιοκτήτη και τη νέα διοίκηση να πάνε τον ΠΑΟΚ ψηλά, θα έρχομαι, θα παρακολουθώ την ομάδα και ελπίζω να πετάει ψηλά.

Το μόνο που με στεναχωρεί σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι κάποιοι φίλαθλοι δεν πίστεψαν ότι θέλουμε το καλό της ομάδας. Με τον κ. Μυστακίδη έχω μια παλιά γνωριμία, όπως και με τον. Πετμεζά. Είναι λογικό να υπάρχουν αντιπαραθέσεις και πάντα κοιτούσαμε πως θα τις λύσουμε. Αλλά εγώ από την πλευρά μου έπρεπε να διασφαλίσω τα πάντα. Τελείωσαν οι όποιες διαφωνίες υπήρξαν. ΝΑ σταματήσει η μάχη που γίνεται στα social media από φιλάθλους. Δεν υπάρχει να χωρίσουμε τίποτα. Έχουμε δύο θηρία στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους και να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται».

Για τον Νίκο Βεζυρτζή: «Υπάρχει τεράστιος σεβασμός για τον κ. Βεζυρτζή. Εϊναι ο πρόεδρος των προέδρων, θα έχουμε μια συνεργασία. Τυπικά θα είμαι μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου, πρέπει να υπάρχει ένα 20ήμερο ακόμα. Συζητάμε κάθε μέρα και θα παίρνουν εκείνοι τις αποφάσεις. Είναι αναγνωρισμένος από όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ».

Για το αν έχει μιλήσει με τον Μυστακίδη: «Δεν έχω μιλήσει τε-α-τετ με τον κ. Μυστακίδη αν και το ήθελα. Μου ήρθε ένα μήνυμα για να μπω στο νέο διοικητικό σχήμα. Υπάρχουν 5,5 χρόνια που έχω αφήσει τη δουλειά μου και δε θα μπορέσω να συνεχίσω στον ΠΑΟΚ, θα αφοσιωθώ στην επιχείρησή μας. Σήμερα υπογράψαμε τα συμφωνητικά. Στις 17 Δεκεμβρίου θα οριστεί η νέα διοίκηση. Θα έχει τα εγγυημένα χρήματα για την αποπληρωμή των χρεών και θα ορίσει πότε θα γίνει ΑΜΚ. Στη νέα διοίκηση θα είναι ο κ. Βεζυρτζής και ο κ.Πετμεζάς. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα τους πλαισιώσουν».

Τι θα του λείψει: «Θα μου λείψουν τα παιδιά που δούλευα τόσα χρόνια μαζί. Και για αυτό πετύχαμε, ήμασταν οικογένεια. Ήμουν ο πρόεδρος, αλλά ήμουν και λίγο ο μπαμπάς. Αυτό το δέσιμό μας έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Με τον Κολοσσό, θα είμαι στην κερκίδα πίσω από τον πάγκο και θα λέω, τώρα να πηδήξω το κάγκελο να μπω μέσα;

Για την στιγμή που δε θα ξεχάσει: «Ο ημιτελικός με τη Σολέ. Εκείνο το ματς ήταν το κάτι άλλο. Πολλή ένταση και είχε βγει σε όλους μας σε μεγάλο βαθμό από την πίεση όλων αυτών των ετών. Ειδικά τα πρώτα χρόνια δεν ξέραμε τι θα ξημερώσει. Η επιμονή του δεν τα παρατάω ποτέ μας έφτασε εδώ».

Για το αν έχει μετανιώσει για κάτι: «Δεν μετανιώνω για λάθη που έχω κάνει, πάλι θα το έκανα. Δε θα καθόμουν πίσω αν η ομάδα μου καταστρεφόταν. Μπορεί να έχω περάσει πολλά, τα πάλεψα όλα και είμαι καλά. Στον κ. Μυστακίδη έχω να συμβουλέψω να μιλήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Διψάει ο κόσμος για να ακούσει τον ηγέτη και να ακούσει αλήθειες».