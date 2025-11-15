Χατζόπουλος ενόψει Μπράουνσβαϊγκ: “Πάμε για την πρώτη θέση”

Μετά την σημαντική νίκη επί της Άνβιλ, που κράτησε τον ΠΑΟΚ ζωντανό στη μάχη για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλό του στο FIBA Europe Cup, στον “Δικέφαλο” στρέφουν πλέον την προσοχή της στην επόμενη και ίσως πιο κρίσιμη δοκιμασία.

Οι «ασπρόμαυροι» υποδέχονται την Τετάρτη (19/11) την Μπράουνσβαϊγκ στο Παλατάκι, σε μια αναμέτρηση που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την τελική κατάταξη και θα κρίνει την πρωτιά στον όμιλο. Η σημασία του παιχνιδιού είναι μεγάλη, καθώς μια ενδεχόμενη νίκη μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια ευνοϊκότερη συνέχεια στη διοργάνωση.

Ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα πως διαθέτει αρκετές ημέρες για να προετοιμαστεί πλήρως για τον συγκεκριμένο αγώνα, αφού αυτό το Σαββατοκύριακο (15–16 Νοεμβρίου) έχει το προγραμματισμένο του ρεπό στη Basket League. Αυτό δίνει στον προπονητή και στους παίκτες τον χρόνο να δουλέψουν χωρίς πίεση, να αναλύσουν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των Γερμανών και να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Θανάσης Χατζόπουλος, δεν παρέλειψε να απευθύνει το δικό του κάλεσμα προς τον κόσμο της ομάδας, μέσα από τα social media, ζητώντας από τους φιλάθλους να γεμίσουν το γήπεδο και να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας σε έναν αγώνα που χαρακτηρίζεται «τελικός».

Με νέο του ποστάρισμα, μάλιστα, ο Θανάσης Χατζόπουλος έδειξε την πίστη του για την πρωτιά στο γκρουπ, αναφέροντας: «Πάμε για την πρώτη θέση».