Champions League: Κλήρωση “φωτιά” για τους 16 – Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια

THESTIVAL TEAM

Πραγματοποιήθηκε στη Νιόν η κλήρωση του Champions League για τη φάση των 16. Οι πρώτοι αγώνες της φάσης των 16 θα γίνουν στις 10-11 Μαρτίου και οι ρεβάνς στις 17-18 Μαρτίου.

Αυτές είναι οι ομάδες που θα παλέψουν για το μεγάλο τρόπαιο, στη Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου.

Τα ζευγάρια των συλλόγων για τους 16

  • Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι
  • Μπόντο – Σπόρτινγκ
  • Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι
  • Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
  • Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ
  • Ατλέτικο – Τότεναμ
  • Αταλάντα – Μπάγερν
  • Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

