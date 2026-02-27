Champions League: Κλήρωση “φωτιά” για τους 16 – Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια
THESTIVAL TEAM
Πραγματοποιήθηκε στη Νιόν η κλήρωση του Champions League για τη φάση των 16. Οι πρώτοι αγώνες της φάσης των 16 θα γίνουν στις 10-11 Μαρτίου και οι ρεβάνς στις 17-18 Μαρτίου.
Αυτές είναι οι ομάδες που θα παλέψουν για το μεγάλο τρόπαιο, στη Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου.
Τα ζευγάρια των συλλόγων για τους 16
- Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι
- Μπόντο – Σπόρτινγκ
- Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι
- Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
- Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ
- Ατλέτικο – Τότεναμ
- Αταλάντα – Μπάγερν
- Λεβερκούζεν – Άρσεναλ