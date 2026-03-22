Χαμός πριν την έναρξη παιχνιδιού στην Premier League: Πέταξαν μπουκάλια και κονσέρβες σε πούλμαν, ένας οπαδός στο νοσοκομείο – Δείτε βίντεο
Επεισόδια και βίαιες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών κοντά στο “St. James’ Park”, με ρίψη μπουκαλιών και αντικειμένων, σπασμένο παρμπρίζ σε πούλμαν και παρέμβαση της αστυνομίας, πριν την έναρξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ-Σάντερλαντ, για την Premier League.
Το “Tyne-Wear” ήταν προγραμματισμένο να κάνει σέντρα στις 14:00 (ώρα Ελλάδος), με την αποστολή τη Νιούκαστλ να φτάνει με ευκολία στο γήπεδο, λίγες ώρες νωρίτερα. Όμως η άφιξη της Σάντερλαντ στο “St. James Park” ήταν κάτι παραπάνω από επεισοδιακή.
Το πούλμαν που μετέφερε τους ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων δέχθηκε επίθεση από τους οπαδούς των γηπεδούχων. Τα… καλόπαιδα της Νιούκαστλ πέταξαν μπουκάλια νερό, αλλά και κονσέρβες προς το όχημα που μετέφερε τις “μαυρόγατες”.
Sunderland bus being pelted with bottles and cans as it arrived at St James' Park…— Football Away Days (@FBAwayDays) March 22, 2026
Στη συνέχεια ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα ένας οπαδός της Σάντερλαντ να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Fights have broken out among fans, leaving one supporter in a serious condition.
CPR was administered on the spot before he was taken away by ambulance.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, πραγματοποιήθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) επί τόπου πριν επιβιβαστεί στο ασθενοφόρο. Η παρέμβαση της αστυνομίας “έσπασε” τα επεισόδια.
- Γ. Κεφαλογιάννης για αντιπυρική περίοδο: Ο καθαρισμός οικοπέδων είναι ένα από τα βασικά εργαλεία πρόληψης
- Σίσσυ Χρηστίδου για Κατερίνα Καινούργιου: Δεν είμαστε φίλες και, όντως, κάνουμε διαφορετικά τη δουλειά μας
- Ο Χάρης Βαρθακούρης έριξε “βόμβες” για Big Brother και ΣΚΑΙ: “Ένας παίκτης μπήκε μέσα με κορωνοϊό”