Χαμός πριν την έναρξη παιχνιδιού στην Premier League: Πέταξαν μπουκάλια και κονσέρβες σε πούλμαν, ένας οπαδός στο νοσοκομείο – Δείτε βίντεο

Επεισόδια και βίαιες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών κοντά στο “St. James’ Park”, με ρίψη μπουκαλιών και αντικειμένων, σπασμένο παρμπρίζ σε πούλμαν και παρέμβαση της αστυνομίας, πριν την έναρξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ-Σάντερλαντ, για την Premier League.

Το “Tyne-Wear” ήταν προγραμματισμένο να κάνει σέντρα στις 14:00 (ώρα Ελλάδος), με την αποστολή τη Νιούκαστλ να φτάνει με ευκολία στο γήπεδο, λίγες ώρες νωρίτερα. Όμως η άφιξη της Σάντερλαντ στο “St. James Park” ήταν κάτι παραπάνω από επεισοδιακή.

Το πούλμαν που μετέφερε τους ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων δέχθηκε επίθεση από τους οπαδούς των γηπεδούχων. Τα… καλόπαιδα της Νιούκαστλ πέταξαν μπουκάλια νερό, αλλά και κονσέρβες προς το όχημα που μετέφερε τις “μαυρόγατες”.

Στη συνέχεια ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα ένας οπαδός της Σάντερλαντ να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, πραγματοποιήθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) επί τόπου πριν επιβιβαστεί στο ασθενοφόρο. Η παρέμβαση της αστυνομίας “έσπασε” τα επεισόδια.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Τασούλας για Καραλή: Να κατακτά πάντα τους πιο υψηλούς στόχους και να εμπνέει με το ήθος του

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Μετά την Ντιμόνα, νέος ιρανικός πύραυλος στην ίδια περιοχή του νοτίου Ισραήλ

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

“Μου λείπει αφάνταστα”: Συγκινεί η Λένα Παπαληγούρα 40 ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα της

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Τρομακτικό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα γυναικών: Αθλήτρια έπεσε με το κεφάλι από ύψωμα για να αποφύγει καραμπόλα – Δ είτε βίντεο

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Έμα Χέμινγκ: Το ταξίδι με την άνοια του Μπρους Γουίλις με έκανε να δω την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες

ΔΙΕΘΝΗ 44 λεπτά πριν

Τραμπ: Μετά τον “θάνατο του Ιράν”, ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι η ριζοσπαστική Αριστερά