Basket League: Sold out το ΠΑΟΚ – Άρης

Κατάμεστο θα είναι αύριο Παλατάκι, καθώς όπως ενημέρωσε ο ΠΑΟΚ, εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το αυριανό (15/4, 18:00) ντέρμπι απέναντι στον Άρη!

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δικεφάλου, σχεδόν 24 ώρες πριν το τζάμπολ, πουλήθηκαν και τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια.

Έτσι, το αυριανό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για την 21η αγωνιστική της Basket League θα είναι sold out από τους ασπρόμαυρους.