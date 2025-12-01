Αυτόνομη Θύρα 10: “Θα ξεκολλήσουμε από τον βούρκο, είτε με το καλό είτε με το άγριο”

“Δύναμη και αποφασιστικότητα και όχι άγχος και αδιαφορία”. Αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα προς τους παίκτες του Ηρακλή έστειλε η Αυτόνομη Θύρα 10, υπογραμμίζοντας «από αυτόν τον βούρκο θα ξεκολλήσουμε φέτος είτε με το καλό είτε με το άγριο».

Οι αντιδράσεις μετά την απογοητευτική ισοπαλία 2-2 κόντρα στο Καμπανιακό στο Καυτανζόγλειο ήταν έντονες, ο Ηρακλής κυρίως δεν εμφάνισε καλό αγωνιστικό πρόσωπο, αποφασιστικότητα και θέληση, με τον κόσμο να ζητά απαντήσεις, εκφράζοντας την οργή του.

Η Αυτόνομη Θύρα 10 σε μήνυμά της προς τους παίκτες του Ηρακλή, απαίτησε σε κάθε παιχνίδι που αγωνίζονται με τη φανέλα της ομάδας, να συνειδητοποιούν πως εκπροσωπούν μια ιστορία 117 ετών, έναν ολόκληρο, ταλαιπωρημένο, πικραμένο, αλλά υπερήφανο κόσμο που λαχταρά την επιστροφή της ομάδας στη φυσική της θέση απ’ όπου δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ. Ζήτησε αποφασιστικότητα και δύναμη, επισημαίνοντας πως ο Ηρακλής θα ξεκολλήσει φέτος από τον «βούρκο», «είτε με το καλό είτε με το άγριο».

Πιο συγκεκριμένα, στο μήνυμά της η Αυτόνομη Θύρα 10 σημειώνει:

«Απαιτούμε από όποιον φοράει τη φανέλα του ΗΡΑΚΛΗ να αισθάνεται ότι εκείνη τη στιγμή αντιπροσωπεύει μια ιστορία 117 χρόνων, ότι κουβαλάει στις πλάτες του έναν ολόκληρο λαό, ταλαιπωρημένο και πικραμένο αλλά πάνω απ’ όλα περήφανο, ο οποίος το μοναδικό που καρτεράει με λαχτάρα είναι να ξεκολλήσει από τον βούρκο στον οποίο τον έστειλαν αυτοί που διαφεντεύουν το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αυτή η σκέψη πρέπει να δίνει δύναμη και αποφασιστικότητα, όχι άγχος και αδιαφορία.

Και να το ξέρετε ότι από αυτό τον βούρκο θα ξεκολλήσουμε φέτος είτε με το καλό είτε με το άγριο και θα είναι μέρα μεσημέρι…».