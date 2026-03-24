Αυτή είναι η ποινή της ΔΕΑΒ στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

Γνωστές έγιναν οι ποινές της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ αλλά και προς φυσικά πρόσωπα για το επεισόδιο που είχε συμβεί στα δημοσιογραφικά της Τούμπας, πριν την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Λεβαδειακό.

Η “ασπρόμαυρη” ΠΑΕ τιμωρήθηκε με διοικητικό πρόστιμο ύψους 12.000 ευρώ, ενώ σε κάθε έναν από τα 13 φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο, επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας:

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη,

α) τις Αναφορές των αρμοδίων Αστυνομικών Διευθύνσεων,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

δ) το φωτογραφικό υλικό του αγώνα,

από τα οποία προκύπτει ότι, πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, στις 15/03/2026, στο γήπεδο Τούμπας, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, περιόδου 2025/2026, περίπου πενήντα (50) φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας κινήθηκαν μαζικά προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία και με ύβρεις, απειλές και προπηλακισμούς σε βάρος των δημοσιογράφων, που επρόκειτο να καλύψουν τον αγώνα, τους εξανάγκασαν λόγω της ψυχολογικής βίας που τους άσκησαν και του επικείμενου κινδύνου να υποστούν σωματικές κακώσεις, σε αποχώρηση από τον ως άνω χώρο εργασίας τους,

αποφάσισε, με την υπ’ αριθμό 24/2026 Απόφασή της:

Α) την επιβολή, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικού προστίμου ύψους δώδεκα χιλιάδων

ευρώ (12.000€),

Β) την επιβολή σε βάρος δεκατριών ταυτοποιηθέντων φυσικών προσώπων, διοικητικού

προστίμου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€), εις έκαστον εξ αυτών,

Γ) τη μη επιβολή διοικητικού προστίμου σε ένα φυσικό πρόσωπο, που δεν συμμετείχε στο

φαινόμενο βίας.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του

ν. 5224/2025.