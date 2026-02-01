Australian Open: Ο Αλκαράθ έγινε ο νεότερος στην ιστορία που κατακτά και τα τέσσερα Grand Slam

Ο Κάρλος Αλκαράθ έγραψε ιστορία στο Australian Open αφού επικράτησε με 3-1 στον τελικό κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και έφτασε τα 7 grand slam μόλις στα 22 του χρόνια.

Όμως δεν είναι αυτό το μεγάλο του επίτευγμα, καθώς ο Ισπανός έγινε ο νεότερος στην ιστορία του αθλήματος που κατακτά και τα 4 μεγάλα τουρνουά (Wimbledon, Roland Garros, US Open, Australian Open).

Έχει επίσης ένα ασύλληπτο ρεκόρ 7-1 νίκες όταν αγωνίζεται σε τελικούς Grand Slams διοργανώσεων και μάλιστα κατόρθωσε να γίνει ο 1ος παίκτης που κέρδισε τον Djokovic σε τελικό στη Rod Laver Arena της Μελβούρνης.

Ο Σέρβος θρύλος, είχε κερδίσει 10/10 τελικούς στο παρελθόν στο Australian Open και παραμένει βεβαίως ο πολυνίκης του θεσμού.

Ο Αλκαράθ είναι μόλις 22 ετών και έχει καταφέρει πράγματα που ούτε οι 3 goats (Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς) δεν είχαν καταφέρει. Έχει τα φόντα, αν δεν αντιμετωπίσει τραυματισμούς να γίνει ο απόλυτος στην ιστορία του αθλήματος.