MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Australian Open: Ο Αλκαράθ έγινε ο νεότερος στην ιστορία που κατακτά και τα τέσσερα Grand Slam

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Κάρλος Αλκαράθ έγραψε ιστορία στο Australian Open αφού επικράτησε με 3-1 στον τελικό κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και έφτασε τα 7 grand slam μόλις στα 22 του χρόνια.

Όμως δεν είναι αυτό το μεγάλο του επίτευγμα, καθώς ο Ισπανός έγινε ο νεότερος στην ιστορία του αθλήματος που κατακτά και τα 4 μεγάλα τουρνουά (Wimbledon, Roland Garros, US Open, Australian Open).

Έχει επίσης ένα ασύλληπτο ρεκόρ 7-1 νίκες όταν αγωνίζεται σε τελικούς Grand Slams διοργανώσεων και μάλιστα κατόρθωσε να γίνει ο 1ος παίκτης που κέρδισε τον Djokovic σε τελικό στη Rod Laver Arena της Μελβούρνης.

Ο Σέρβος θρύλος, είχε κερδίσει 10/10 τελικούς στο παρελθόν στο Australian Open και παραμένει βεβαίως ο πολυνίκης του θεσμού.

Ο Αλκαράθ είναι μόλις 22 ετών και έχει καταφέρει πράγματα που ούτε οι 3 goats (Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς) δεν είχαν καταφέρει. Έχει τα φόντα, αν δεν αντιμετωπίσει τραυματισμούς να γίνει ο απόλυτος στην ιστορία του αθλήματος.

Australian Open Κάρλος Αλκαράθ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 λεπτά πριν

Σκέρτσος για Αναθεώρηση Συντάγματος: Η συζήτηση απαιτεί ευρύτερες συναινέσεις – Ουσιαστική συμμετοχή των πολιτικών δυνάμεων

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Γάζα: Άνοιξε σήμερα με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα, έπειτα από δύο χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Το ηχηρό μήνυμα του Bad Bunny στα Grammy: Έξω ο ICE, είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε ζώα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Δ. Κουτσούμπας: Αποκλειστικά αρμόδιος για τις κοινωνικές, πολιτικές εξελίξεις σε κάθε χώρα είναι μόνο η εργατική τάξη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος 65χρονης στην Πέλλα – 25.000 ευρώ η λεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα