Ασταμάτητος ο Κωνσταντέλιας: Σαρώνει τα βραβεία με το γκολ–ποίημα στην ΑΕΚ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συνεχίζει να συλλέγει διακρίσεις, καθώς το εκπληκτικό του τέρμα απέναντι στην ΑΕΚ αναδείχθηκε, με ψηφοφορία των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, ως το κορυφαίο γκολ για τον μήνα Οκτώβριο.



Με μια μαγική προσωπική ενέργεια, συνδυάζοντας μοναδική ντρίμπλα και άψογο τελείωμα, ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός επιβεβαιώνει ξανά τον ηγετικό του ρόλο στην επίθεση του Δικεφάλου, ήδη με επτά γκολ και πέντε ασίστ σε είκοσι αναμετρήσεις.

Το τέρμα του στη Νέα Φιλαδέλφεια συγκέντρωσε ένα εντυπωσιακό 60,8% των ψήφων, δείγμα της καθαρής προτίμησης του κόσμου.

Είναι μάλιστα ο δεύτερος διαδοχικός μήνας που ο Κωνσταντέλιας κατακτά αυτή τη διάκριση.

Στη δεύτερη θέση κατετάγη το εξαιρετικό πλασέ του Λούκα Ιβανούσετς απέναντι στην ΑΕΛ στην Τούμπα, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε το δύσκολο και ιδιαίτερα τεχνικό τελείωμα του Γιώργου Γιακουμάκη στο ματς με τον Βόλο.