Ασταμάτητος ο Ηρακλής, απέδρασε και από το Άργος με νίκη επί του Αστέρα Β’

Ο Ηρακλής μετά τη μαθηματική εξασφάλιση της ανόδου και την επιστροφή του στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου, έπειτα από εννέα χρόνια, συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία.

Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη απέδειξε για ακόμη μία φορά την αγωνιστική ανωτερότητά της, περνώντας νικηφόρα και από το Άργος, επικρατώντας του Αστέρα AKTOR Β΄ με 2-0.

Παρά το γεγονός ότι ο βασικός στόχος της σεζόν έχει ήδη επιτευχθεί, ο Ημίθεος δεν δείχνει διάθεση να χαλαρώσει. Οι «κυανόλευκοι» μπήκαν στο παιχνίδι αποφασισμένοι να διατηρήσουν το νικηφόρο σερί τους και να επιβεβαιώσουν την ανωτερότητά τους στο πρωτάθλημα.

Με οργανωμένη αμυντική λειτουργία και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, ο Γηραιός κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα και να προσθέσει ένα ακόμα τρίποντο στο ενεργητικό της. Η νίκη αυτή επιβεβαιώνει την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο σύλλογος.

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, οι «κυανόλευκοι» άνοιξαν το σκορ με τον Κυνηγόπουλο μόλις στο τρίτο λεπτό.

Ο Ηρακλής κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά του στο Άργος στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κυνηγόπουλος σπάει την μπάλα στον Ουάρντα, ο Αιγύπτιος κάνει με τη μία το σουτ, ο πορτιέρε του Αστέρα αποκρούει, η μπάλα φτάνει στον Μάναλη, ο οποίος με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 78΄ ο Τερεζίου εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα κόντραρε και στη συνέχεια βρήκε το αριστερό δοκάρι του Νικοπολίδη.

Οι συνθέσεις:

Αστέρας AKTOR Β΄: Κακαδιάρης, Κανελλόπουλος (46′ Φερνάντες), Τεραζίου, Γρομητσάρης, Ρέτσος, Μπουλούλης (75′ λ.τ Ρουμελιώτης), Καλλαντζή (70′ Γρόζντανιτς), Φρόκου, Ντερβίση (61′ Φρίμπονγκ), Γραμμένος, Κεδίκογλου (70′ Γιακουμάκης).

Ηρακλής: Νικοπολίδης, Ουές (86′ Σιδεράς), Αναστασίου, Κράιντζ (86′ Αναστασιάδης), Δημητρίου, Φοφανά, Κυνηγόπουλος, Μάναλης (75′ Ντουρμισάι), Ντέλετιτς (75′ Τσιντώνης), Ουάρντα (82′ Ντόβενταν), Εραμούσπε.

