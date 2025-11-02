MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

“Ασπρόμαυρες” οι Σέρρες από τους φίλους του ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

“Ασπρόμαυρο” άρωμα έδωσαν στις Σέρρες οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι… ζεσταίνονται για την αναμέτρηση του Δικεφάλου κόντρα στον Πανσερραϊκό (19:30).

O κόσμος του Δικεφάλου έδωσε από νωρίς τον δικό του τόνο στο κέντρο των Σερρών, τραγουδώντας συνθήματα και δημιουργώντας «ζεστή» ατμόσφαιρα κατά την πορεία του προς το γήπεδο, παραπάνω από δύο ώρες πριν την σέντρα του παιχνιδιού.

Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ θα έχει την πληθωρική στήριξη των φίλων του στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, με την σερραϊκή ΠΑΕ να έχει ανακοινώσει sold out.

Δείτε βίντεο του sdna.gr:

ΠΑΟΚ Σέρρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

