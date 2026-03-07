MENOY

Aσημένιος στο παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού o Λευτέρης Πετρούνιας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης που διεξήχθη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν ανέβηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των κρίκων.

Ο άρχοντας των κρίκων συγκέντρωσε 14.300 βαθμούς και έμεινε πίσω μόνο από τον Ρώσο, Ίλια Ζακάι, που μάζεψε 14.600 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει στα μεγάλα ταλέντα του αθλήματος της ενόργανης γυμναστικής.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο 24χρονος Ιάπωνας, Κιίτσι Κανέτα με 14.233, αφήνοντας στην τέταρτη θέση τον Αζέρο, Νικίτα Σιμόνοφ.

Λευτέρης Πετρούνιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

