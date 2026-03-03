MENOY

ΑΣ Άρης: Γίναμε μάρτυρες μίας άνισης διαιτητικής διαχείρισης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στον Άρη παραμένουν έξαλλοι από τις διαιτητικές αποφάσεις του Ταμάς Μπόγκναρ στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, με τον ΑΣ των κιτρινόμαυρων να προχωράει σε ανακοίνωση για όσα συνέβησαν στο ματς του “Απόστολος Νικολαΐδης”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση του Α.Σ. ΑΡΗΣ, με αφορμή τις πρόσφατες σκανδαλώδεις διαιτητικές αποφάσεις στον αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΑΡΗ με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊδης», θέλει να εκφράσει την οργή και την απογοήτευσή της για την αντιμετώπιση της ομάδας.

Για μία ακόμα φορά γίναμε μάρτυρες μίας άνισης διαιτητικής διαχείρισης και αποφάσεων που προκαλούν τη λογική και εξοργίζουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Παρακολουθούμε συντεταγμένα τις εξελίξεις, που προκαλούν ανησυχία και απαιτούμε το αυτονόητο: ισότιμη αντιμετώπιση χωρίς εισαγωγικά και παρενθέσεις».

ΑΣ Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

