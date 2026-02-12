Άρης: Το “όχι” του Βόλου για εισιτήρια – Σύσταση στους οπαδούς να μην ταξιδέψουν

Η ΠΑΕ Άρης τοποθετήθηκε επίσημα σχετικά με το ζήτημα των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Βόλο Ν.Π.Σ., που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, το προσεχές Σάββατο (14/02).

Οι «κιτρινόμαυροι» ενημέρωσαν για τις εξελίξεις που προέκυψαν στη σύσκεψη για τα μέτρα τάξης, αλλά και για τη στάση της γηπεδούχου ομάδας, απευθύνοντας παράλληλα σαφή σύσταση προς τους φιλάθλους τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ στη σύσκεψη που έγινε για τα μέτρα τάξης του αγώνα Βόλος Ν.Π.Σ.-ΑΡΗΣ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (14/02, 20:00), στο πλαίσιο της 21ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» ζήτησε εισιτήρια, ωστόσο η απάντηση από την πλευρά της γηπεδούχου ομάδας ήταν αρνητική στο σχετικό αίτημα.

“… ενημερώνουμε ότι θα δοθούν στην ΠΑΕ Άρης ΜΟΝΟ οι 10 προσκλήσεις που προβλέπονται για το Δ.Σ.”, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα του Βόλου Ν.Π.Σ. Ως εκ τούτου, η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ζητά από τον κόσμο της ομάδας μας να μην ταξιδέψει το Σάββατο στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας».