Άρης: Τέλος και επίσημα ο Μανόλο Χιμένεθ

Ο Μανόλο Χιμένεθ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Άρη.

Ο Μανόλο Χιμένεθ “τελείωσε” από τον Άρη την περασμένη Κυριακή, μετά την εντός έδρας ισοπαλία με την Κηφισιά, με τον διάδοχό του, Μιχάλη Γρηγορίου, να έχει ήδη πιάσει δουλειά στον κιτρινόμαυρο πάγκο.

«Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μανόλο Χιμένεθ και του εύχεται καλή συνέχεια», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας της Θεσσαλονίκης.