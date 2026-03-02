Άρης: Συμμετείχαν στην προπόνηση Μορόν και Γαλανόπουλος – Τα νεότερα για τους τραυματίες

Με τη συμμετοχή των Λορέν Μορόν και Κωνσταντίνου Γαλανόπουλου πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση του Άρη, με το τεχνικό επιτελείο να χωρίζει τους «κίτρινους» σε δύο γκρουπ.

Το πρώτο γκρουπ ακολούθησε πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ το δεύτερο δούλεψε σε ασκήσεις ενεργοποίησης, passing game και τακτική, με το πρόγραμμα να ολοκληρώνεται με αγωνιστικό παιχνίδι.

Οι Μορόν και Γαλανόπουλος συμμετείχαν κανονικά στο πρόγραμμα, την ώρα που οι Γκαμπριέλ Μισεουί και Φρέντρικ Γένσεν περιορίστηκαν σε θεραπεία.

Σε ό,τι αφορά τους Νοά Φαντιγκά και Χαμζά Μεντίλ, αμφότεροι αναμένεται να υποβληθούν σε εξετάσεις, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάστασή τους.

Αύριο, Τρίτη, οι ποδοσφαιριστές του Άρη θα έχουν ρεπό, με την επιστροφή στις προπονήσεις να είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (04/03).

Η μεθαυριανή προπόνηση θα διεξαχθεί το πρωί στο «Δασυγένειο», στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αναμέτρηση του ερχόμενου Σαββάτου απέναντι στον Ατρόμητος Αθηνών στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (07/03, 17:00), για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League περιόδου 2025-2026.

Πηγή: metrosport.gr