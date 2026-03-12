Άρης: Πολλά προβλήματα πριν το κρίσιμο ματς στις Σέρρες

Ο Άρης συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμούς τη φετινή σεζόν, καθώς από την αρχή της χρονιάς δεν έχει καταφέρει να αγωνιστεί ούτε σε ένα παιχνίδι με πλήρες ρόστερ.

Μάλιστα, κανείς από τους τρεις προπονητές που έχουν καθίσει στον πάγκο της ομάδας δεν είχε ποτέ όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, κάτι που όπως φαίνεται δύσκολα θα αλλάξει μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, καλείται να διαχειριστεί αρκετές απουσίες. Οι σίγουρες φτάνουν ήδη τις έξι, ενώ δεν αποκλείεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τις επόμενες ώρες.

Από την αρχή της εβδομάδας είναι γνωστό πως οι Γένσεν, Σούντμπεργκ, Μισεουί και Γαλανόπουλος συνεχίζουν πρόγραμμα θεραπείας και δεν θα είναι διαθέσιμοι. Οι δύο πρώτοι μάλιστα αναμένεται να χάσουν και το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου απέναντι στον ΟΦΗ, ενώ δεν αποκλείεται το ίδιο να συμβεί και με τους άλλους δύο.

Στα προβλήματα προστέθηκε και ο τραυματισμός του Καντεβέρε. Ο επιθετικός του Άρη υπέστη θλάση στο γαστροκνήμιο και θα απουσιάσει από την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό, στην οποία πιθανότατα θα ξεκινούσε βασικός. Εκτός θα είναι επίσης και ο τιμωρημένος Γκαρέ, ο οποίος αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι της ομάδας.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν ακόμη δύο ποδοσφαιριστές που παραμένουν αμφίβολοι. Ο Δώνης αποχώρησε με ενοχλήσεις στο ισχίο στο ημίχρονο της προηγούμενης αναμέτρησης με τον Ατρόμητος. Ο τραυματισμός του δεν θεωρείται σοβαρός, όμως το ζητούμενο να καταφέρει να προπονηθεί κανονικά με την ομάδα. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και για τον Φαντιγκά, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και θα δοκιμάσει να ενταχθεί στις ομαδικές προπονήσεις. Αν τελικά δεν καταφέρουν να αγωνιστούν, ο Άρης μπορεί να ταξιδέψει στις Σέρρες ακόμη και με οκτώ απουσίες.

Παράλληλα, ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει να διαχειριστεί και το ζήτημα των καρτών, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές βρίσκονται στο όριο τιμωρίας. Συγκεκριμένα, οι Ράτσιτς, Τεχέρο, Φαντιγκά, Γιαννιώτας και Παναγίδης κινδυνεύουν να χάσουν το επόμενο παιχνίδι αν δεχθούν κάρτα στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κυρίως στην περίπτωση του Ράτσιτς λόγω των περιορισμένων επιλογών στη μεσαία γραμμή, αλλά και του Τεχέρο, καθώς στο επόμενο παιχνίδι με τον ΟΦΗ θα απουσιάζει έτσι κι αλλιώς ο Μεντίλ, ο οποίος είναι ήδη τιμωρημένος λόγω καρτών.

Πηγή: metrosport.gr