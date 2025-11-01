MENOY

Άρης-ΠΑΟΚ: Στο “Αλεξάνδρειο” ο Σιάο για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης – Γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς, δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Ρίτσαρντ Σιάο, όπως έγινε γνωστό από το βράδυ της Παρασκευής, έφτασε στη Θεσσαλονίκη.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης θέλησε να δει από κοντά το πρώτο ντέρμπι της φετινής σεζόν απέναντι στον ΠΑΟΚ (18:15), για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Ο Σιάο έφτασε στο Αλεξάνδρειο και φυσικά γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Άρη, οι οποίοι μάλιστα λίγο νωρίτερα, τον συνάντησαν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου και έσπευσαν για μια φωτογραφία.

Ενώ μερικοί εξ αυτών φέρανε στο γήπεδο μέχρι και… κοτόπιτα για να δοκιμάσει ο Σιάο.

Δείτε το βίντεο του gazzetta.gr:

ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο

