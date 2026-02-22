Άρης: Ούτε τώρα-Νέα “στραβή” απέναντι στην Κηφισιά!

Ο Άρης δεν κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, μένοντας στο 1-1 απέναντι στην Κηφισιά στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Super League 1. Σε ένα παιχνίδι χωρίς πολλές φάσεις, τα δύο γκολ σημειώθηκαν προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Γκαρέ άνοιξε το σκορ για τους «κιτρινόμαυρους», με τον Χριστόπουλο να απαντά λίγο αργότερα για τους φιλοξενούμενους. Παρά τις εκατέρωθεν προσπάθειες στην επανάληψη, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να βρει το νικητήριο τέρμα. Οι «κιτρινόμαυροι» μετρούν, πλέον, τρεις σερί ισοπαλίες, απέναντι σε ΠΑΟΚ, Βόλο και Κηφισιά.

Ο αγώνας

Η πρώτη αξιοσημείωτη στιγμή καταγράφηκε στο 8ο λεπτό, όταν ο Ράτσιτς επιχείρησε σουτ, η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό και κατέληξε κόρνερ. Στο 19’ ο ίδιος παίκτης δοκίμασε ξανά τα πόδια του από το όριο της περιοχής, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία.

Στο 23’ οι «κιτρινόμαυροι» απείλησαν και πάλι: ο Ράτσιτς έβγαλε τη σέντρα και ο Καντεβέρε πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να φεύγει πλάγια. Πέντε λεπτά αργότερα (28’), ο Ράτσιτς εκτέλεσε φάουλ ελάχιστα έξω από την περιοχή, αλλά η προσπάθειά του πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Ξενόπουλου.

Στο 30’ ο Τεχέρο γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή προς τον Κουαμέ, ωστόσο, ο τελευταίος δεν έπιασε καλά το αριστερό σουτ, σπαταλώντας την ευκαιρία. Η Κηφισιά απάντησε στο 35’, όταν ο Κονατέ επιχείρησε σέντρα-σουτ, με τον Διούδη να μπλοκάρει σταθερά.

Όλο το ζουμί από το 40′ και μετά

Η πίεση του Άρη συνεχίστηκε και στο 40’ ο Καντεβέρε γύρισε και σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα κόντραρε σε σώματα. Ένα λεπτό αργότερα, στο 41’, ήρθε το πρώτο γκολ του αγώνα: ο Γκαρέ έκλεψε την μπάλα κοντά στη γραμμή του πλαγίου, πέρασε δύο αντιπάλους και με εξαιρετικό αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του πριν την ανάπαυλα.

Οι συγκινήσεις δεν τελείωσαν εκεί. Στο 43′ το αριστερό σουτ του Πόμπο πέρασε δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Διούδη και στο 44′ οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν. Η σέντρα ακριβείας του Λαρουσί βρήκε τον Χριστόπουλο στο πρώτο δοκάρι, ο οποίος πέτυχε το 1-1 με πλασέ στην κίνηση. Το πρώτο 45λεπτο έκλεισε με σουτ του Πόμπο που μπλόκαρε ο Διούδης, στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Το VAR πήρε πίσω ένα πέναλτι και ένα γκολ

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης μπήκε αποφασισμένος να πιέσει και μόλις στο 46’ άγγιξε το γκολ, όταν το δυνατό σουτ του Τεχέρο ανάγκασε τον Ξενόπουλο σε εντυπωσιακή επέμβαση με υπερένταση. Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι μετά από κεφαλιά του Καντεβέρε και επαφή της μπάλας με το χέρι του Κονατέ, όμως έπειτα από έλεγχο της φάσης ο διαιτητής Τσακαλίδης, σε συνεννόηση με το VAR, πήρε πίσω την απόφασή του.

Στο 63’ η Κηφισιά βρήκε δίχτυα με δεξί σουτ του Πόμπο, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στο «παραθυράκι» του Διούδη, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε, καθώς μετά από τσεκάρισμα της φάσης καταλογίστηκε επιθετικό φάουλ για μαρκάρισμα στον Τεχέρο.

Η πίεση του Άρη συνεχίστηκε, με νέα μεγάλη ευκαιρία στο 68’, όταν ο Καντεβέρε πήρε την κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Γκαρέ, αλλά ο Ξενόπουλος πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία απόκρουση. Στο 76’ ο Αλφαρελά επιχείρησε σέντρα-σουτ που πέρασε παράλληλα με την εστία, ενώ στο 82’ το σουτ στην κίνηση του Καντεβέρε σταμάτησε την τελευταία στιγμή ο Λαρουσί.

Κεφαλιά του Αλφαρελά στο δοκάρι!

Η μεγαλύτερη στιγμή του αγώνα ήρθε στο 89’, όταν ο Αλφαρελά με κεφαλιά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι, με τον Καντεβέρε στην επαναφορά να στέλνει την μπάλα ελάχιστα πάνω από το τέρμα. Στο επικίνδυνο σουτ του Θεοδωρίδη, στο 90’+4′, παρενέβη ο Ροζ και παραχώρησε κόρνερ. Έτσι, παρά τις εκατέρωθεν προσπάθειες, το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Άρης: Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ (78′ Ροζ), Ράτσιτς, Γκαρέ (78′ Γιαννιώτας), Δώνης (62′ Μπουσαίντ), Γένσεν (62′ Νινγκ), Κουαμέ (69΄ Αλφαρελά), Καντεβέρε.

Κηφισιά: Ξενόπουλος, Πέτκοφ, Κονατέ, Ούγκο Σόουζα, Λαρουσί (86′ Ποκόρνι), Πόμπο, Νάνελι (86′ Σιμόν), Αμάνι, Αντονίσε (32 λ.τ. Μπένι), Πέρεθ (66′ Εμπό), Χριστόπουλος (66′ Θεοδωρίδης).

MVP

Ο Γκαρέ έδειξε με το καλημέρα ότι μπορεί να προσφέρει πολύτιμες λύσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή του Άρη. Πέτυχε ένα γκολ κλάσης και αναστάτωνε συνεχώς την αντίπαλη άμυνα.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο Τσακαλίδης ακύρωσε ένα πέναλτι, για χέρι του Κονατέ στο 50′, και ένα γκολ, του Πόμπο στο 63′, με την παρέμβαση του VAR. Μοίρασε συνολικά έξι κίτρινες, τρεις για τον Άρη και τρεις για την Κηφισιά.

