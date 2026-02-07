Άρης: “Ντόπες” κόσμου και Καρυπίδη πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Ο κόσμος του Άρη ζήτησε με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη νίκη στο ντέρμπι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ αύριο (08/02) στο “Κλεάνθης Βικελίδης”, με σέντρα στις 19:00.
Σύμφωνα με το metrosport.gr, οι “κιτρινόμαυροι” είχαν την τελευταία τους προπόνηση στο Ρύσιο με αντιπροσωπεία οπαδών να πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο ζητώντας τη νίκη και την καλή εμφάνιση απέναντι στον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
Οι παίκτες, παρουσία και του Θόδωρου Καρυπίδη, δέχθηκαν παράπονα για τη συνολική εικόνα τους.
