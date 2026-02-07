MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης: “Ντόπες” κόσμου και Καρυπίδη πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο κόσμος του Άρη ζήτησε με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη νίκη στο ντέρμπι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ αύριο (08/02) στο “Κλεάνθης Βικελίδης”, με σέντρα στις 19:00.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, οι “κιτρινόμαυροι” είχαν την τελευταία τους προπόνηση στο Ρύσιο με αντιπροσωπεία οπαδών να πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο ζητώντας τη νίκη και την καλή εμφάνιση απέναντι στον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Οι παίκτες, παρουσία και του Θόδωρου Καρυπίδη, δέχθηκαν παράπονα για τη συνολική εικόνα τους.

ΠΑΕ Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Άρης: Φωνάζει “παρών” ο Χόνγκλα ενόψει ΠΑΟΚ, νοκ άουτ ο Γαλανόπουλος

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο έδωσαν οι ΗΠΑ σε Ρωσία και Ουκρανία για να τερματιστεί ο πόλεμος

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Στέλιος Κρητικός: Δεν μπορώ να ακυρώσω το ενδεχόμενο απόκτησης πέμπτου παιδιού, όμως δεν εξαρτάται μόνο από εμένα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23 ώρες πριν

Ιβάν Σαββίδης: Ξεμπλοκάρει η μεγάλη επένδυση στο Ξενία Χαλκιδικής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση του Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ο Τραμπ διέγραψε από τον λογαριασμό του το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους: “Υπάλληλος το ανέβασε κατά λάθος”