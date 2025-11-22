MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης: Μέσα ο Φαμπιάνο για το παιχνίδι με την ΑΕΚ – Εκτός αποστολής δέκα ποδοσφαιριστές

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για την αυριανή εκτός έδρας με την ΑΕΚ στην Opap Arena (21:00).

Ο Μανόλο Χιμένεθ συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Φαμπιάνο για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όμως δεν υπολογίζει σε δέκα ποδοσφαιριστές για διαφορετικούς λόγους.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

Με την προπόνηση, που έγινε σήμερα το μεσημέρι στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ (23/11), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η αποστολή της ομάδας μας για το αυριανό παιχνίδι στην OPAP Arena (21:00) αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Μάικιτς, Διούδης, Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Ράτσιτς, Μόντσου, Σίστο, Πέρεθ, Ντούντου, Μορουτσάν, Νινγκ, Μορόν, Αλφαρελά, Γιαννιώτας, Παναγίδης.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος (τιμωρημένος), Χαμζά Μεντίλ Hamza Mendyl (ανέτοιμος, καθώς προέρχεται από τραυματισμό), Φρέντρικ Γένσεν, Μισεουί, Καντεβέρε, Τάσος Δώνης (τραυματίες), Κώστας Χαρούπας, Εμιλιάνο Καράι, Μιχάλης Βοριαζίδης και Σαραφιανός Παπασαραφιανός.

Άρης

