Άρης και ΠΑΟΚ δοκιμάζονται με Καρδίτσα και Περιστέρι για την 22η αγωνιστική της GBL – Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις

Την Καρδίτσα υποδέχεται ο Άρης στο Παλέ Ντε Σπορ σήμερα το απόγευμα.

Οι “κιτρινόμαυροι” θέλουν άλλη μία νίκη που θα τους βοηθήσει να πλησιάσουν τον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι στη «μάχη» της τέταρτης θέσης.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16.30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ ΣΠΟΡΤ 2.

Από την άλλη ο ΠΑΟΚ που μεσοβδόμαδα γνώρισε “γλυκιά” ήττα από το Περιστέρι για τα προημιτελικά του Europe Cup καθώς προκρίθηκε τελικά στα ημιτελικά λόγω διαφοράς πόντων, θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκ νέου τους Περιστεριώτες αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα. Στόχος, η νίκη ώστε να μπορέσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης να πλασαριστεί αυτή στην 4η θέση.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 18:15 και θα μεταδοθεί και αυτό από την ΕΡΤ ΣΠΟΡΤ 2.