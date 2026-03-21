Άρης και ΠΑΟΚ δοκιμάζονται με Καρδίτσα και Περιστέρι για την 22η αγωνιστική της GBL – Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις

Την Καρδίτσα υποδέχεται ο Άρης στο Παλέ Ντε Σπορ σήμερα το απόγευμα.

Οι “κιτρινόμαυροι” θέλουν άλλη μία νίκη που θα τους βοηθήσει να πλησιάσουν τον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι στη «μάχη» της τέταρτης θέσης.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16.30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ ΣΠΟΡΤ 2.

Από την άλλη ο ΠΑΟΚ που μεσοβδόμαδα γνώρισε “γλυκιά” ήττα από το Περιστέρι για τα προημιτελικά του Europe Cup καθώς προκρίθηκε τελικά στα ημιτελικά λόγω διαφοράς πόντων, θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκ νέου τους Περιστεριώτες αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα. Στόχος, η νίκη ώστε να μπορέσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης να πλασαριστεί αυτή στην 4η θέση.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 18:15 και θα μεταδοθεί και αυτό από την ΕΡΤ ΣΠΟΡΤ 2.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ενημερωτική δράση ευαισθητοποίησης από το “ΔωρίΖω” στην ημερίδα του Συλλόγου “Αγάπη” Βασιλικής Κόμνου

ΔΕΘ 19 ώρες πριν

Για δεύτερη φορά στη Fruit Attraction São Paulo η Freskon Greece

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Σαουδική Αραβία: Η στιγμή που οι Patriot αναχαιτίζουν τους ιρανικούς πυραύλους – Δείτε βίντεο

ΕΘΝΙΚΑ 19 ώρες πριν

Δένδιας από Αυλώνα: Είμαστε στο πρώτο σημαντικό βήμα μιας μεγάλης αλλαγής, μιας διαφορετικής προσέγγισης και μιας διαφορετικής θητείας

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Οι ΗΠΑ στέλνουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή