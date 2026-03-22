Άρης: Ήττα 0-2 από τον ΟΦΗ και αποδοκιμασίες στο “Κλεάνθης Βικελίδης”

Ο Άρης δεν σηκώνει κεφάλι με τίποτα, καθώς υπέστη οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 0-2 από τον ΟΦΗ στην 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος. Η νέα απώλεια βαθμών προκάλεσε έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς των «κιτρίνων», που βλέπουν την ομάδα τους να εισέρχεται στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 με την πλάτη στον τοίχο.

Ο Άρης δεν έχει γευτεί τη χαρά της νίκης εδώ και ενάμιση μήνα. Στα τελευταία επτά παιχνίδια έχει σκοράρει μόλις τρία γκολ, με την τελευταία νίκη να χρονολογείται από τον περασμένο Ιανουάριο στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό (0-1). Από τότε μετράει πέντε ισοπαλίες και δύο ήττες, γεγονός που δείχνει την αγωνιστική αστάθεια της ομάδας.

Η βαθμολογία των πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 διαμορφώνεται ως εξής:

Λεβαδειακός 21

ΟΦΗ 16

ΝΠΣ Βόλος 16

Άρης 15

Οι ημερομηνίες των playoffs 5-8

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Οι επόμενες αναμετρήσεις θα είναι καθοριστικές για το μέλλον του Άρη στα πλέι οφ, με την ομάδα να καλείται να αντιδράσει άμεσα για να αποφύγει τα χειρότερα.

Ο αγώνας:

Ο ΟΦΗ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και απείλησε πρώτος στο 7΄, όταν η κεφαλιά του Νους μπλόκαρε ο Αθανασιάδης, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο πορτιέρε του Άρη απέκρουσε το γύρισμα του Φούντα από τα δεξιά.

Στο 13΄ ο Μορόν βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Κωστούλας αποσόβησε τον κίνδυνο για την ομάδα του παραχωρώντας την μπάλα σε κόρνερ.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Άρης έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν μετά από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκαρέ, ο Χριστογεώργος απέκρουσε σε κόρνερ.

Στο 19ο λεπτό ο ΟΦΗ άγγιξε το 0-1. Ο Φούντας με τρομερή κάθετη μπαλιά έβγαλε τον Νους απέναντι στον Αθανασιάδη, όμως ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων κατάφερε να αποκρούσει σωτήρια το πλασέ του ποδοσφαιριστή των Κρητικών.

Στο 32΄, ο Φαντιγκά ενώ είχε χώρο για να ολοκληρώσει τη φάση ή να δώσει την μπάλα σε συμπαίκτη του, επέλεξε να επιχειρήσει ένα αδύναμο και κακό σουτ.

Στο 36΄ ο ΟΦΗ ευτύχησε να πάρει κεφάλι στο σκορ. Ο Φούντας τροφοδότησε τον Σενγκέλια στα δεξιά, εκείνος έκανε το γύρισμα με τον Νους να σκοράρει και να βάζει σε θέση οδηγού την ομάδα του, προκαλώντας τις έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Άρη.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και πιο συγκεκριμένα στο 57΄ ο ΟΦΗ κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά του, όταν ο Ισέκα βρήκε τον Φούντα και ο τελευταίος με τρομερό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (0-2).

Στο 63΄ ο Άρης έχασε μεγάλη ευκαιρία για να μειώσει σε 1-2. Ο Γκαρέ έκανε τη σέντρα, ο Καντεβέρε έπιασε την κεφαλιά και ο Χριστογεώργος την βρήκε όσο έπρεπε για να την στείλει στο δοκάρι.

Τρία λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά. Ο Γιαννιώτας επιχείρησε το δυνατό σουτ, αλλά ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ αντέδρασε σωστά, διατηρώντας το προβάδισμα της ομάδας του.

Στο 74΄ ο Φαντιγκά επιχείρησε το σουτ και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε την μπάλα, ενώ δύο λεπτά μετά ο Σενγκέλια δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή και η μπάλα πέρασε άουτ.

Οι συνθέσεις:

Άρης: Αθανασιάδης, Φαντιγκά (77΄ Ντούντου), Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Ροζ, Ράτσιτς (86΄ Μπουσαΐντ), Χόνγκλα, Κουαμέ (60΄ Καντεβέρε), Γκαρέ, Μορόν (60΄ Γιαννιώτας), Δώνης (60΄ Πέρεθ).

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Σενγκέλια, Ανδρούτσος (46΄ Αποστολάκης), Βούκοτιτς (68΄ Καραχάλιος), Αθανασίου, Φούντας, Νους (86΄ Μπαΐνοβιτς), Ισέκα (70΄ Θεοδοσουλάκης).

Πηγή: metrosport.gr