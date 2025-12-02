Άρης: Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου του Ερασιτέχνη

Τη σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου στον Ερασιτέχνη, ανακοίνωσε ο Άρης.

Οι «κίτρινοι» καθαροί από τα χρέη, φαίνεται πως περνούν σε μια νέα εποχή μετά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και την ανανέωση της θητείας του Δ.Σ, η οποία κατετέθηκε σήμερα (02/12) στο πρωτοδικείο.

«Ο Α.Σ. Άρης ανακοινώνει τη νέα διοίκηση του Ερασιτέχνη, μετά την ανανέωση της θητείας από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Τη 15μελή διοίκηση απαρτίζουν οι:

-Κυριάκος Χαμουζάς

-Αλέξανδρος Γκαντώνας

-Νικόλαος Μπάτζιος

-Αστέριος Ζόγκας

-Σίμος Αϊβαζίδης

-Αβραάμ Τοσουνίδης

-Χρήστος Μωραΐτης

-Λεωνίδας Μπακούρας

-Αντώνιος Σιούλης

-Γρηγόριος Δημητριάδης

-Χρήστος Γαλιλαίας

-Τζιάνι Κάλλεν

-Θεμιστοκλής Τσούφης

-Νικόλαος Τακάς

-Ιωάννης Βουτσινάς.

Ο Α.Σ. Άρης ευχαριστεί από καρδιάς για την πολυετή και άοκνη προσφορά τους τα απελθόντα μέλη: Ελευθέριο Αρβανίτη, Θωμά Νικολό, Γεώργιο Πλαγάκο, Γεώργιο Μποτζώρη, Μαρία Εμμανουηλίδου, Λάμπρο Κωτούλα, Γεώργιο Κολτσίδα.

Ιδιαίτερης μνείας χρήζει ο απελθών πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου, Λευτέρης Αρβανίτης, υπό τη διοίκηση του οποίου τα τελευταία χρόνια ο Α.Σ. ΑΡΗΣ κατάφερε να επιβιώσει σε πολύ δύσκολες συνθήκες και να απαλλαγεί από πολύ μεγάλα «βαρίδια» του παρελθόντος. Θα είναι πάντα δίπλα μας, στην προσπάθεια που θα συνεχιστεί για την ανέλιξη του Α.Σ., ενώ θα έχει και τον τίτλο του επίτιμου προέδρου, ως αναγνώριση της προσφοράς του», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.