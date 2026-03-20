Άρης: “Φουλάρει” για ΟΦΗ με τις γνωστές απουσίες

Ολοκληρώνει την προετοιμασία του ενόψει ΟΦΗ (22/03, 19:00), ο Άρης.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν, στον αγώνα που κλείνει την αυλαία της κανονικής περιόδου στη Super League, τις γνωστές απουσίες ενόψει του αγώνα με τους Κρητικούς στο «Κλ. Βικελίδης», καθώς οι Φρέντρικ Γιένσεν, Νόα Σούντμπεργκ και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος δεν είναι διαθέσιμοι.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την «Κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, η προπόνηση, που διεξήχθη στο «Κλ. Βικελίδης», περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, τακτική και στατικές φάσεις. Πέραν από τις απουσίες των Γιένσεν και Σούντμπεργκ που κάνουν ατομικό και Γαλανόπουλου που κάνει θεραπεία, όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι για τον Μιχάλη Γρηγορίου.

Η προετοιμασία ενόψει του Κυριακάτικου αγώνα ολοκληρώνεται αύριο (21/03), με προπόνηση στο “Δασυγένειο”.

Ο Άρης θέλει να επιστρέψει στις νίκες, καθώς έχει να κερδίσει από τις 31/1, και να ξεκινήσει το… κυνήγι του Λεβαδειακού που θα του δώσει την ευκαιρία να διεκδικήσει την πέμπτη θέση που δίνει, υπό προϋποθέσεις, το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο.