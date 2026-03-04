MENOY

Άρης: Χωρίς τέσσερις η προετοιμασία ενόψει Ατρομήτου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Άρης υποδέχεται τον Ατρόμητο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο Μιχάλης Γρηγορίου καλείται να καταστρώσει τα πλάνα του χωρίς τους Γένσεν, Φαντιγκά, Μισεουί και Σούντμπεργκ.

Στη σημερινή (04/03) προπόνηση, η ομάδα επικεντρώθηκε σε ασκήσεις ενεργοποίησης και τακτικής, με στόχο τη βελτίωση της ομαδικής λειτουργίας και της συνοχής μεταξύ των γραμμών. Η ένταση και η ποιότητα των ασκήσεων δείχνουν ότι οι «κίτρινοι» είναι αποφασισμένοι να παρουσιαστούν έτοιμοι, παρά τις σημαντικές απουσίες.

Οι Φρέντρικ Γένσεν, Νοά Φαντιγκά, Γκαμπριέλ Μισεουί και Νόα Σούντμπεργκ δεν θα συμμετάσχουν στο παιχνίδι, καθώς ακολουθούν πρόγραμμα αποκατάστασης. Η απουσία τους αποτελεί σημαντική πρόκληση για τον Γρηγορίου, που θα χρειαστεί να αναπροσαρμόσει τα πλάνα και την τακτική του Άρη, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί δυνατή και ανταγωνιστική απέναντι σε έναν αντίπαλο που μάχεται για βαθμούς στην ίδια βαθμολογική κατηγορία.

Η δουλειά αναμένεται να συνεχιστεί αύριο Πέμπτη (05/03) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου ο προπονητής θα επικεντρωθεί στις λεπτομέρειες του αγώνα, στην τακτική προσαρμογή και στην ψυχολογική προετοιμασία των παικτών.

Ο Άρης καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες του, να διατηρήσει την ισορροπία στην ενδεκάδα και να διεκδικήσει τους τρεις βαθμούς της νίκης για να παραμείνει σε ανταγωνιστική θέση στη Stoiximan Super League.

Πηγή: metrosport.gr

