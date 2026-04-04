Άρης-ΑΕΚ: Ενός λεπτού σιγή στο Αλεξάνδρειο για Μαρινέλλα και Γκούμα – Δείτε το βίντεο

Σιγή ενός λεπτού τηρήθηκε στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek BasketBall League, στη μνήμη της Μαρινέλλας και του Βασίλη Γκούμα.

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν συγκινητική, καθώς φίλαθλοι, παίκτες και παράγοντες τίμησαν με τον δικό τους τρόπο τη μνήμη δύο σημαντικών προσωπικοτήτων που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην κοινωνία και τον αθλητισμό.

Τέτοιες στιγμές δείχνουν το ανθρώπινο πρόσωπο του αθλητισμού και υπενθυμίζουν ότι πέρα από τα αποτελέσματα και τον ανταγωνισμό, υπάρχει σεβασμός και μνήμη.

Πηγή: metrosport.gr