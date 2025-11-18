Αποθέωσε τους διεθνείς ο Ταουσιάνης: “Πολύ τυχερός που συνεργάζομαι με αυτούς τους παίκτες”

Το εγκώμιο των ποδοσφαιριστών του έπλεξε ο Γιάννης Ταουσιάνης, μετά από ακόμη μία απολαυστική εμφάνιση της Εθνικής Ελπίδων και την εμφατική της νίκη με 4-0 επί της Βόρειας Ιρλανδίας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων στις δηλώσεις του μετά το ματς, υποκλίθηκε στο ταλέντο των διεθνών και τόνισε με νόημα πως απολαμβάνει τη συνεργασία μαζί τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη Ταουσιάνη:

«Είμαι πολύ τυχερός που συνεργάζομαι με αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τους απολαμβάνω. Τους απολαμβάνω όχι μόνο γιατί είναι μια γενιά ποδοσφαιριστών με μεγάλη ποιότητα, αλλά και για το πνευματικό τους επίπεδο και για το πώς αντιμετωπίζουν κάθε παιχνίδι».

Για το 5Χ5 και τα επόμενα ματς: «Είμαστε στου δρόμου τα μισά που λέει και το τραγούδι. Έχουμε πολλή διαδρομή ακόμα. Θέλουμε να απολαμβάνουμε το παιχνίδι και μέσα από αυτό να πηγαίνουμε στο επόμενο βήμα. Στο τέλος θα σηκώσουμε το κεφάλι να δούμε τι έχουμε καταφέρει.

Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Η Βόρεια Ιρλανδία είχε δυσκολέψει τους πάντες, κάναμε ένα ώριμο παιχνίδι. Έχουμε τη δυνατότητα και την ικανότητα να κάνουμε ώριμα παιχνίδια.

Είμαστε ικανοποιημένοι από την πνευματική ετοιμότητα των παικτών, ανταπεξήλθαν πλήρως. Θα μπορούσαμε να ήμασταν ακόμα πιο επιθετικοί, αλλά υπάρχει κόπωση και σωματική και πνευματική. Είχαμε απαιτητικά παιχνίδια στα οποία οι διεθνείς ανταποκρίθηκαν. Τους αξίζουν συγχαρητήρια».