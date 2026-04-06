Αποκλείστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Μόντε Κάρλο – Ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Σερούντολο στον 1ο γύρο

Πρόωρο αντίο είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά στο Μόντε Κάρλο, καθώς ηττήθηκε με 2-0 σετ (7-5, 6-4) από τον Φρανσίσκο Σερούντολο στον πρώτο γύρο του θεσμού.

Ο αποκλεισμός αυτός είναι «μαχαιριά» για τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα, καθώς δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τους βαθμούς που είχε κερδίσει στο περσινό τουρνουά και αναμένεται να χάσει 17 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και από την ερχόμενη εβδομάδα να βρίσκεται στο Νο65.

Ο Τσιτσιπάς δεν κράτησε το σερβίς του στο κρίσιμο σημείο και το πλήρωσε
Μπορεί το πρώτο σετ να μην ξεκίνησε καλά για τον Τσιτσιπά, καθώς ο Σερούντολο του έσπασε το σερβίς και προστάτευσε το δικό του για να προηγηθεί με 2-0, όμως κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση.

Αρχικά, βρέθηκε να προηγείται στο σετ με 3-2, έφτασε στο 5-3, όμως στο κρίσιμο game ο Σερούντολο του «έσπασε» το σερβίς και έφτασε στην ισοφάριση (5-5). Ο Αργεντινός πήρε ακόμη δύο games για να φτάσει στο 7-5 και να κάνει το 1-0 στα σετ.

Η αντίδραση του Τσιτσιπά δεν ήταν αρκετή

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε όπως τελείωσε το πρώτο, με τον Σερούντολο να φτάνει στο 4-0. Κάπου εκεί «ξύπνησε» ο Τσίτσιπας και κατάφερε να φέρει το σετ στα ίσα με δικό του σερί (4-4).

Βέβαια, στο 9ο game ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν μπόρεσε να κρατήσει το σερβίς του, με τον Αργεντινό να μην κάνει λάθος και με το 6-4 έφτασε στη νίκη.

