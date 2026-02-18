Απογοητευτικός ΠΑΟΚ και συντριβή με… κάτω τα χέρια από τον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ ήλπιζε σε αντίδραση μετά την ήττα από την ΑΕΚ, αλλά απέναντι στον Παναθηναϊκό δεν το έδειξε.

Ο μεταξύ τους αγώνας ήταν παράσταση για έναν ρόλο με τους “πράσινους” να φτάνουν δια περιπάτου στη νίκη με 101-71 και την εύκολη πρόκριση στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου.

Εκεί που το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή.

Μπορεί ο ΠΑΟΚ να μπήκε ζεστός στο πρώτο δεκάλεπτο με τους Ταϊρί και Χουγκάζ να βρίσκουν επιθετικά λύσεις αλλά ήταν πολύ προσωρινό το… φαινόμενο αυτό. Ο Παναθηναϊκός έβρισκε συνεχώς ελεύθερα σουτ, άρα και σκορ και γρήγορα μπήκε μπροστά και… δεν κοίταξε πίσω.

Ο Χολμς έκανε πάρτι κάτω από το καλάθι, ο Ναν βρήκε ρυθμό και το 31-20 ήταν το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Δείγμα πως οι “πράσινοι” έβλεπαν σοβαρά τον αγώνα.

Ίδια εικόνα και στο δεύτερο δεκάλεπτο με τον ΠΑΟΚ πλέον να αντιμετωπίζει προβλήματα και στην επίθεσή του πέραν της άμυνας και τον Παναθηναϊκό να ρίχνει στη μάχη και τον Χέις Ντέιβις. Ο Αμερικάνος έκανε δύο γρήγορα λάθη αλλά μετά ήταν ασταμάτητος, φτάνοντας εύκολα στους επτά πόντους μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου. Το 57-32 έδειχνε πως η ομάδα του Ζντοβτς είχε μπροστά της ένα βουνό για να ανέβει.

Μπορεί ο προπονητής του ΠΑΟΚ να δήλωσε στο ημίχρονο πως ένιωθε ντροπή για την εικόνα της ομάδας του, αλλά αυτή δεν άλλαξε. Η άμυνα παρέμεινε… ανεμική και η διαφορά έπιασε γρήγορα τους 30 πόντους. Ο αγώνας έμοιαζε και ήταν διαδικαστικός. Ο Άλεν βρήκε σκορ για τον ΠΑΟΚ, ο Χολμς συνέχισε το προσωπικό του… πάρτι και το 82-47 δεν άφηνε περιθώρια για… θαύματα παρά μόνο για κριτική και προβληματισμό.

Στην αναμονή της λήξης του αγώνα, στο τέταρτο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ έπαιρνε σκορ μόνο από τον Άλεν, ο Αταμάν έδωσε χρόνο σε όλους τους παίκτες αλλά η διαφορά παρέμεινε σε απογοητευτικό για τον Δικέφαλο επίπεδο.

Το τελικό 101-71 δείχνει το προφανές, ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατέβηκε ποτέ να διεκδικήσει κάτι από αυτό τον αγώνα.

Πηγή: metrosport.gr