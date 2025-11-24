MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απίστευτο περιστατικό στο Γιουνάιτεντ – Έβερτον: Έδωσε σφαλιάρα σε συμπαίκτη του και αποβλήθηκε – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Απίθανο σκηνικό στο 13′ του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον για την 12η αγωνιστική της Premier League με τον Ίντρισα Γκουέι να βλέπει την απευθείας κόκκινη κάρτα και να αφήνει τους φιλοξενούμενους με δέκα παίκτες, επειδή έδωσε σφαλιάρα σε συμπαίκτη του.

Μετά από ένα σουτ του Μπρούνο Φερνάντες προς την εστία της Έβερτον, ο Τζέικ Ο’Μπράιαν πήγε πάνω στον Ίντρισα Γκουέι και του ζήτησε τα ρέστα, επειδή δεν τον μάρκαρε.

Τα “αίματα” άναψαν, αφού οι δυο παίκτες στην Έβερτον αλληλοσπρώχθηκαν, με τον Γκουέι να δίνει τελικά σφαλιάρα στον 24χρονο Ιρλανό αμυντικό.

Ο Πίκφορντ μπήκε στη μέση αλλά δεν κατάφερε να προλάβει τα χειρότερα. Ο διαιτητής είχε δει το απίστευτο σκηνικό και απέβαλε τον Γκουέι.

Ο πορτιέρε της Έβερτον προσπάθησε μάταια να συγκρατήσει τον Γκουέι, την ώρα που ο 36χρονος Σενεγαλέζος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα νεύρα του, πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια του “Ολντ Τράφορντ”.

Έβερτον Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Χανιά: Συνελήφθησαν δύο αδέρφια που έριχναν μπαλωθιές

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προβλήματα υδροδότησης για τρεις ώρες σήμερα σε περιοχή των Πεύκων

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: H κόρη τους πήρε το πτυχίο της από το ΑΠΘ – Δείτε την ανάρτηση

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 9 ώρες πριν

Γιαννιτσά: Αντιπλημμυρικά έργα στην Τάφρο 66 και στον Ποταμό Λουδία από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Καμμένος για “Ιθάκη”: Κλειδί για το 2015 το τηλεφώνημα με Ομπάμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο οδηγούς που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι – Ο ένας προσέκρουσε με το ΙΧ του σε σταθμευμένο όχημα