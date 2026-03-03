MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντρέα Τρινκιέρι: Η ημέρα και η ώρα άφιξής του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ έκανε την έκπληξη και έκλεισε τον Αντρέα Τρινκιέρι για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία από τη νέα σεζόν και την Τετάρτη (04/03) θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιαστεί από την ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αντρέα Τρινκιέρι θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη στις 14:40 την Τετάρτη 4 Μαρτίου και το απόγευμα (18:00) της ίδιας μέρας είναι προγραμματισμένο να γίνει η παρουσίασή του.

Ο Ιταλός θα πιάσει δουλειά από την επόμενη αγωνιστική σεζόν στον πάγκο των ασπρόμαυρων, όπως έχει γίνει γνωστό από χθες (02/03) που έσκασε η «βόμβα».

Μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν την καθοδήγηση του δικεφάλου θα αναλάβει ο Παντελής Μπούτσκος και ο Ιταλός στο μεσοδιάστημα, όπως γνωστοποιήθηκε από τον «Δικέφαλο», θα λειτουργήσει ως σύμβουλος, με ενεργή συμμετοχή στην οργάνωση και τη δομή του αγωνιστικού τμήματος, για να είναι όλα όπως τα θέλει τη σεζόν 2026/27.

Ο Τρινκιέρι έχει εργαστεί ξανά στη χώρα μας για την Εθνική μπάσκετ τη σεζόν 2013-14, ενώ έχει μακρά πορεία στη Euroleague, καθώς έχει βρεθεί στον πάγκο των Μπάμπεργκ, Παρτιζάν, Μπάγερν Μονάχου και Ζαλγκίρις, μεταξύ άλλων.

Αντρέα Τρινκιέρι ΚΑΕ ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Παρέμβαση Τσίπρα: Ελλάδα και Κύπρος δεν έχουν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Η Κλόε Καρντάσιαν φοβάται το ΑΙ: Ακόμα και τα βίντεο με τον πατέρα μου με ανατριχιάζουν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Super 3 για την Κ18 του Άρη: Δύναμη στα παιδιά μας, σας περιμένουμε σπίτι, ασφαλείς

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 11 ώρες πριν

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες μετά από καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Nexta: Βρέθηκε ρωσική κεραία στo drone Sahed που χτύπησε τη βρετανική βάση στην Κύπρο – Δείτε βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 46 λεπτά πριν

Ξεκίνησε η δίκη δύο ελεγκτών της σύμβασης 717: 42 συγγενείς δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, απών από τη δίκη το Δημόσιο