Αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά στο Μαϊάμι λόγω βροχόπτωσης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετώπιζε τον Άρθουρ Φέρι στο τελευταίο προγραμματισμένο παιχνίδι της πρεμιέρας του Open στο Μαϊάμι, όμως η έντονη βροχόπτωση δεν θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του αγώνα.

Η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά στο Μαϊάμι πιθανότατα θα γίνει αύριο. Να σημειωθεί ότι κανένας αγώνας από το τουρνουά των ανδρών δεν έχει πραγματοποιηθεί λόγω της κακοκαιρίας.

Εάν τελικά γίνει ο αγώνας του Έλληνα πρωταθλητή με τον Βρετανό στη διάρκεια της αυριανής ημέρας, τότε ο νικητής θα παίξει την Παρασκευή (20/3) στον δεύτερο γύρο με τον Άλεξ Ντε Μινόρ.