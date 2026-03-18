Αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά στο Μαϊάμι λόγω βροχόπτωσης
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετώπιζε τον Άρθουρ Φέρι στο τελευταίο προγραμματισμένο παιχνίδι της πρεμιέρας του Open στο Μαϊάμι, όμως η έντονη βροχόπτωση δεν θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του αγώνα.
Η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά στο Μαϊάμι πιθανότατα θα γίνει αύριο. Να σημειωθεί ότι κανένας αγώνας από το τουρνουά των ανδρών δεν έχει πραγματοποιηθεί λόγω της κακοκαιρίας.
Εάν τελικά γίνει ο αγώνας του Έλληνα πρωταθλητή με τον Βρετανό στη διάρκεια της αυριανής ημέρας, τότε ο νικητής θα παίξει την Παρασκευή (20/3) στον δεύτερο γύρο με τον Άλεξ Ντε Μινόρ.
