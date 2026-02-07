Ανατριχίλα στη Ρόδο για τους οκτώ οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τον Κολοσσό, στη Ρόδο, με τους φίλους του “Δικεφάλου” να δίνουν δυναμικό παρών στις κερκίδες, τιμώντας τους οπαδούς των ασπρόμαυρων που έχασαν τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ για οκτώ λεπτά έμειναν σιωπηλοί, ως ελάχιστο φόρο τιμής στα οκτώ αετόπουλα που έχασαν τη ζωή τους, βυθίζοντας σε πένθος την ασπρόμαυρη οικογένεια.

Μάλιστα, οι φίλοι του “Δικεφάλου” ύψωσαν και ένα συγκλονιστικό πανό, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των οκτώ αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ και η φράση: «Αδέρφια Ζείτε».