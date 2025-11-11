Αναλαμβάνει την εθνική Γαλλίας ο Ζιντάν μετά το Μουντιάλ 2026

Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ μετά το Μουντιάλ το προσεχές καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, θ’ αποχωρήσει οριστικά από τον πάγκο της εθνικής Γαλλίας και έχει ήδη προφορική συμφωνία με την Αλ Ιτιχάντ για να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, όπως σχετικά υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα του Παρισιού «Εquipe».

Το σχετικό ρεπορτάζ συμπληρώνει πως τη θέση του στον πάγκο των «τρικολόρ» θα πάρει ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος ήδη έχει συμφωνήσει με την γαλλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Ο Ντεσάμπ πρόσφατα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γαλλική εκπομπή «Téléfoot», είχε αποκαλύψει ότι είχε επαφή με έναν σύλλογο από τη Saudi Pro League και μάλιστα δεν απέκλεισε στο μέλλον τη πιθανότητα να εργαστεί στη Σαουδική Αραβία.

Το σχετικό ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας αναφέρει πως η Αλ Ιτιχάντ έχει προσφέρει στον ομοσπονδιακό τεχνικό διετές συμβόλαιο συνεργασίας με ετήσιες αποδοχές κοντά στα 30 εκατ. ευρώ (!), για να πάρει τη θέση του Σέρχιο Κονσεϊσάο στον πάγκο μετά το παγκόσμιο κύπελλο.

Ο Ντεσάμπ, «πατέρας της νίκης», όπως είναι το προσωνύμιο του, μετρά 173 αγώνες στην άκρη του πάγκου των «πετεινών», έχει ήδη ανακοινώσει ότι μετά το Μουντιάλ του 2026 θα αποχωρήσει από την εθνική ομάδα και στην πρόσφατη συνέντευξη του είχε δηλώσει πως «μετά το Μουντιάλ θα είμαι ελεύθερος και δεν αποκλείω τίποτε».

Ο 57χρονος κόουτς θα συμμετάσχει το προσεχές καλοκαίρι στο τέταρτο παγκόσμιο κύπελλο ως προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, συμπληρώνοντας 14 χρόνια στον πάγκο των «τρικολόρ». Τη θέση του θα πάρει ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος παραμένει χωρίς ομάδα μετά την δεύτερη αποχώρησή του από την Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2021.