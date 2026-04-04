Άλβαρο Τεχέρο: Τα αφήνουμε όλα πίσω και αρχίζουμε από το μηδέν

Ο Άλβαρο Τεχέρο, στις δηλώσεις του στη Nova εν όψει του αυριανού (05/04) εκτός έδρας αγώνα του Άρη με τον Λεβαδειακό, μίλησε για την ανάγκη να παρουσιάσει η ομάδα του ένα διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση

Ο Τέχερο έκανε έναν σύντομο απολογισμό της παρουσίας του Άρη στη διάρκεια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, λέγοντας: “Ιδιαίτερα στα τελευταία παιχνίδια της κανονικής διάρκειας δεν είχαμε καλά αποτελέσματα. Πρέπει να αφήσουμε πίσω όλα αυτά τα άσχημα αποτελέσματα και να ξεκινήσουμε στη διαδικασία των πλέι οφ από το μηδέν. Το μυαλό μας πρέπει να είναι εστιασμένο στα έξι παιχνίδια, που έχουμε μπροστά μας και πώς θα μπορέσουμε σε αυτά να πάρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα”.

Όσο για το τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα του, για να εμφανίσει καλύτερο πρόσωπο στα πλέι οφ είπε: “Κατ’ αρχάς, έχουμε δουλέψει καλά αυτές τις δύο εβδομάδες. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει μια μαγική συνταγή να γνωρίζουμε, αν στο επόμενο παιχνίδι θα νικήσουμε ή όχι. Μπορώ να διαβεβαιώσω τους φίλους της ομάδας, όμως, ότι αυτές τις δύο εβδομάδες έχουμε δουλέψει πολύ καλά κι είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι για τους αγώνες των πλέι οφ”.

Στην ερώτηση πώς πρέπει να προσεγγίσει ο Άρης το αυριανό παιχνίδι, απάντησε: “Πρέπει να μπούμε από την αρχή δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λεβαδειακός είναι μια ομάδα, που κάνει πολύ καλή σεζόν. Δουλεύει πολύ καλά μέσα στο γήπεδο, κάνοντας σωστά τα πράγματα. Από την πλευρά μας πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά που εμείς κάνουμε σωστά. Πρέπει να βγούμε από την αρχή συγκεντρωμένοι, με ένταση μέσα στο γήπεδο και να εφαρμόσουμε από το ξεκίνημα αυτό που θέλουμε να κάνουμε στον αγώνα”.

Όσο για τι πρέπει να προσέξει ο Άρης τεχνικά στο παιχνίδι αυτό: “Ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια δυνατή ομάδα, που πιέζει τον αντίπαλό της. Εμείς πρέπει με ομαδική δουλειά να αντιμετωπίσουμε αυτή την πίεση. Πρέπει να είμαστε κυρίαρχοι στο παιχνίδι μας. Πρέπει να είμαστε ικανοί να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία που θα μας δοθεί για να σκοράρουμε και να πάρουμε τη νίκη, έχοντας κατά νου ότι η βάση μας πρέπει να είναι το μηδέν στη δική μας εστία”.