“Άλμα” 18 θέσεων για την Μαρία Σάκκαρη, ανέβηκε στην 34η θέση

Η Μαρία Σάκκαρη, λόγω της εντυπωσιακής πορείας της μέχρι τα ημιτελικά του Open στο Κατάρ, έκανε «άλμα» 18 θέσεων για να βρεθεί πλέον 34η με 1.435 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA), που ανακοινώθηκε σήμερα.

Στο μεταξύ, η Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να προηγείται με μεγάλη διαφορά, με την Ιγκα Σβιάτεκ ν’ ακολουθεί και την Ελένα Ριμπάκινα να παραμένει στην τρίτη θέση. Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης:

Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 10.870 βαθμοί Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 7.803 Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 7.523 Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.423 Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 5.888 Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 5.690 Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.786 Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.157 Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 3.260 Βικτόρια Μπόκο (Καναδάς) 3.246

…

Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 1.435

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ