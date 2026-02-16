MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

“Άλμα” 18 θέσεων για την Μαρία Σάκκαρη, ανέβηκε στην 34η θέση

Η Μαρία Σάκκαρη, λόγω της εντυπωσιακής πορείας της μέχρι τα ημιτελικά του Open στο Κατάρ, έκανε «άλμα» 18 θέσεων για να βρεθεί πλέον 34η με 1.435 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA), που ανακοινώθηκε σήμερα.

Στο μεταξύ, η Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να προηγείται με μεγάλη διαφορά, με την Ιγκα Σβιάτεκ ν’ ακολουθεί και την Ελένα Ριμπάκινα να παραμένει στην τρίτη θέση. Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης:

  1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 10.870 βαθμοί
  2. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 7.803
  3. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 7.523
  4. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.423
  5. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 5.888
  6. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 5.690
  7. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.786
  8. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.157
  9. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 3.260
  10. Βικτόρια Μπόκο (Καναδάς) 3.246

  1. Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 1.435

Μαρία Σάκκαρη

