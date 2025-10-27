MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αλλαγές στο NBA μετά το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού – Τι ανακοινώθηκε

|
THESTIVAL TEAM

Το NBA προσπαθεί σιγά σιγά να συνέλθει από το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού που ξέσπασε -μετά τις συλλήψεις του FBI- και επιχειρεί να συνεργαστεί με τις Αρχές και -παράλληλα- να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις, προκειμένου να μην εξαλειφθεί το συγκεκριμένο φαινόμενος που “έπληξε” το κύρος της Λίγκας.

Με σκοπό να ενισχύσει την ακεραιώτητά του, το NBA ενημέρωσε τις 30 ομάδες του -μέσω επίσημου σημειώματος- ότι η Λίγκα επανεξετάζει τις πολιτικές της σχετικά με την αναφορά τραυματισμών, την εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού, καθώς και την παρακολούθηση στοιχηματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το σημείωμα που εξασφάλισε το ESPN και το ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια, το NBA επισημαίνει ότι η ασυνήθιστη στοιχηματική δραστηριότητα στα “unders” του Τέρι Ρόζιερ στο παιχνίδι του Μαρτίου 2023 ανιχνεύτηκε σε πραγματικό χρόνο, καθώς τα στοιχήματα ήταν νόμιμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η λίγκα θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω νομική και ρυθμιστική παρέμβαση για την προστασία της ακεραιότητας του πρωταθλήματος και των συνδεδεμένων πρωταθλημάτων.

Θυμίζουμε ότι ο Τέρι Ροζιέρ των Μαϊάμι Χιτ συνελήφθη -μεταξύ άλλων- ως ύποπτος για προσποίηση τραυματισμού προς όφελος των παικτών στοιχήματος, ενώ αγωνιζόταν στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Η λίγκα τονίζει ότι τα στοιχήματα τύπου proposition, που αφορούν την απόδοση μεμονωμένων παικτών, εμπεριέχουν αυξημένο κίνδυνο παραβίασης της ακεραιότητας και πρέπει να ελέγχονται αυστηρότερα.

Σύμφωνα με το σημείωμα, οι νέες πολιτικές θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση των εσωτερικών και εξωτερικών προγραμμάτων παρακολούθησης για τον εντοπισμό ύποπτων στοιχημάτων.

NBA

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Καμερούν: Τέσσερις νεκροί σε συγκρούσεις αστυνομικών με υποστηρικτές της αντιπολίτευσης στην Ντουάλα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Σαντορίνη: 17χρονη κατέρρευσε από κατανάλωση αλκοόλ – Αναζητείται ο υπεύθυνος του μπαρ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών και της δυσβάσταχτης ακρίβειας

ΕΘΝΙΚΑ 9 ώρες πριν

Ξάνθη: Η τεράστια γαλανόλευκη στη γειτονιά του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου- “Οι ένοικοι δέχτηκαν με χαρά να την κρεμάσουμε στην οικοδομή”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Χανιά: Για προσωπικές διαφορές η δολοφονία του 52χρονου από τον ξάδελφό του σε πανηγύρι

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση ενός έτους με αναστολή στον 43χρονο που τα έκανε “γυαλιά-καρφιά” σε κατάστημα