Το NBA προσπαθεί σιγά σιγά να συνέλθει από το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού που ξέσπασε -μετά τις συλλήψεις του FBI- και επιχειρεί να συνεργαστεί με τις Αρχές και -παράλληλα- να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις, προκειμένου να μην εξαλειφθεί το συγκεκριμένο φαινόμενος που “έπληξε” το κύρος της Λίγκας.

Με σκοπό να ενισχύσει την ακεραιώτητά του, το NBA ενημέρωσε τις 30 ομάδες του -μέσω επίσημου σημειώματος- ότι η Λίγκα επανεξετάζει τις πολιτικές της σχετικά με την αναφορά τραυματισμών, την εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού, καθώς και την παρακολούθηση στοιχηματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το σημείωμα που εξασφάλισε το ESPN και το ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια, το NBA επισημαίνει ότι η ασυνήθιστη στοιχηματική δραστηριότητα στα “unders” του Τέρι Ρόζιερ στο παιχνίδι του Μαρτίου 2023 ανιχνεύτηκε σε πραγματικό χρόνο, καθώς τα στοιχήματα ήταν νόμιμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η λίγκα θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω νομική και ρυθμιστική παρέμβαση για την προστασία της ακεραιότητας του πρωταθλήματος και των συνδεδεμένων πρωταθλημάτων.

Θυμίζουμε ότι ο Τέρι Ροζιέρ των Μαϊάμι Χιτ συνελήφθη -μεταξύ άλλων- ως ύποπτος για προσποίηση τραυματισμού προς όφελος των παικτών στοιχήματος, ενώ αγωνιζόταν στους Σάρλοτ Χόρνετς.

NBA memo to its teams: "While the unusual betting on Terry Rozier's "unders" in the March 2023 game was detected in real time because the bets were placed legally, we believe there is more that can be done from a legal/regulatory perspective to protect the integrity of the NBA…

The NBA's memo to teams on Monday, obtained by ESPN:

Η λίγκα τονίζει ότι τα στοιχήματα τύπου proposition, που αφορούν την απόδοση μεμονωμένων παικτών, εμπεριέχουν αυξημένο κίνδυνο παραβίασης της ακεραιότητας και πρέπει να ελέγχονται αυστηρότερα.

Σύμφωνα με το σημείωμα, οι νέες πολιτικές θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση των εσωτερικών και εξωτερικών προγραμμάτων παρακολούθησης για τον εντοπισμό ύποπτων στοιχημάτων.