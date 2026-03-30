Άγριο ξύλο σε φιλανθρωπικό αγώνα χόκεϊ πυροσβεστών με αστυνομικούς της Νέας Υόρκης – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Άκρως επεισοδιακή ήταν η εξέλιξη του -κατά τα άλλα- φιλανθρωπικού αγώνα χόκεϊ ανάμεσα σε πυροσβέστες και αστυνομικούς της Νέας Υόρκης.

Ο πρώτο καβγάς ξεκίνησε οχτώ λεπτά μετά την έναρξη όταν ήρθαν στα χέρια τα στελέχη της FDNY και του NYPD που συμμετείχαν στον αγώνα που διεξήχθη στο UBS Arena.

Αν και τα πνεύματα ηρέμησαν χάρη στην επέμβαση των διαιτητών, οι αστυνομικοί ήρθαν στα χέρια με τους πυροσβέστες και στο τέλος του αγώνα ανταλλάσσοντας γροθιές και σπρωξίματα.

Για την ιστορία η ομάδα του NYPD κέρδισε με 3-2 αυτή της FDNY, για πρώτη φορά την τελευταία 10ετια που διεξάγεται ο εν λόγω αγώνας.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι έπληξαν βιομηχανικό συγκρότημα στο νότιο Ισραήλ

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Αντώνης Ρέμος: Το φωτογραφικό άλμπουμ με τις αγαπημένες του στιγμές με τη Μαρινέλλα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 11 ώρες πριν

Λατρευτική Εβδομάδα: Συναυλία στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας σήμερα από τα χορωδιακά σχήματα “Φωνές”

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ανταλλαγή πληγμάτων Ρωσίας- Ουκρανίας: Νεκροί τρεις άμαχοι Ουκρανοί, ανάμεσά τους και ανήλικος

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Τάκης Ζαχαράτος για Μαρινέλλα: Ξέρω πως δεν θα ‘ρθεις ξανά, άλλη φορά δεν θα σε δω

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Σάντσεθ για Νετανιάχου: Εμπόδισε τους Καθολικούς να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στους Ιερούς Τόπους της Ιερουσαλήμ