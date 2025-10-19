MENOY

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Τσιφτσής και Λόβρεν στην ενδεκάδα του Λουτσέσκου

Φωτoγραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της ΑΕΚ, σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ντέρμπι, όπου θα ψάξει τη δεύτερη απανωτή νίκη του μετά το τρίποντο κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου θα παρατάξει την ομάδα του με τους εξής παίκτες: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.


Στον πάγκο βρίσκονται οι Γκουγκεσασβίλι, Μοναστηρλής, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Πέλκας.

