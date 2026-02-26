Ζευγάρι με δύο μαχαίρια προσπάθησε να μπει στα δικαστήρια της Ευελπίδων – Τους συνέλαβε η δικαστική αστυνομία

Λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού με τον δικηγόρο ο οποίος έφερε περίστροφο μέσα σε αίθουσα των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων, άνδρες της δικαστικής αστυνομίας εντόπισαν ένα ζευγάρι που έφερε δυο μαχαίρια.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το ζευγάρι εντοπίστηκε στην είσοδο των δικαστηρίων και σύμφωνα με πληροφορίες είχε σκοπό να επισκεφθεί την Εισαγγελία Ανηλίκων.

Από τον έλεγχο που έγινε στις τσάντες που είχε μαζί του το ζευγάρι εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια 16 εκατοστών το καθένα. Άμεσα συνελήφθησαν και θα ακολουθήσει η νόμιμη διαδικασία.