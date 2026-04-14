Ζάκυνθος: Σύλληψη 46χρονου για κλοπή με λεία άνω των 29.000 ευρώ

ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Στη σύλληψη ενός 46χρονου ημεδαπού για κλοπή προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο άνδρας φέρεται το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα, 12 Απριλίου 2026, να διέρρηξε οικία και να αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο που περιείχε 20.000 ευρώ, ενώ επιπλέον απέσπασε ακόμη 9.400 ευρώ από διαφορετικό χώρο του σπιτιού.

Ο 46χρονος εντοπίστηκε στο πλαίσιο αναζητήσεων και συνελήφθη, ενώ κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρούχα που φέρεται να φορούσε κατά τη διάπραξη της κλοπής, καθώς και το ποσό των 1.050 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Ελληνική Αστυνομία Ζάκυνθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 18 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα – Ουρές χιλιομέτρων και πολύωρες καθυστερήσεις στα διόδια Πολυμύλου – Φωτο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Έφεση κατά της απόφασης άσκησε η Εισαγγελία Εφετών για την υπόθεση του revenge porn

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ζελένσκι: Ρομπότ κατέλαβαν θέσεις του ρωσικού στρατού για πρώτη φορά στην ιστορία

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ: Ζητούν να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Τραμπ: Η Μελόνι αρέσει στον κόσμο; Δεν μπορώ να το πιστέψω