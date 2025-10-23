Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε τα ξημερώματα η μεταγωγή των 34 συλληφθέντων από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα

Συνολικά 37 άτομα συνελήφθησαν χθες κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 34 από αυτούς κρατούνταν χθες στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

Πρόκειται για 11 άτομα από Πέλλα, 21 από Θεσσαλονίκη και 2 από Γιάννενα τα οποία κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων. Χθες οι συλληφθέντες κατέθεταν στο Αστυνομικό Μέγαρο στη Θεσσαλονίκη ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι καταθέσεις ολοκληρώθηκαν γύρω στις 03:00 σήμερα τα ξημερώματα και στη συνέχεια ξεκίνησε η μεταγωγή τους για την Αθήνα.

Οι δικηγόροι τους είπαν χθες στην ΕΡΤ3 ότι οι εντολείς τους δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση, είναι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με αγροτικές εκτάσεις και ποτέ δεν έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτοντας ψευδείς δηλώσεις.